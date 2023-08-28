Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВАЦКО: «Кого мне интересно было бы увидеть в сборной? Это Бражко»
Украина. Премьер лига
28 августа 2023, 20:28 | Обновлено 28 августа 2023, 20:55
481
0

ВАЦКО: «Кого мне интересно было бы увидеть в сборной? Это Бражко»

Журналист назвал игрока, которого должен был вызвать Ребров в сборную Украины

28 августа 2023, 20:28 | Обновлено 28 августа 2023, 20:55
481
0
ВАЦКО: «Кого мне интересно было бы увидеть в сборной? Это Бражко»
ФК Динамо. Владимир Бражко

Украинский журналист Виктор Вацко назвал футболиста, которого он хотел бы видеть в составе национальной сборной Украины, не попавшего в список Сергея Реброва.

Недавно главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав национальной команды на предстоящие матчи квалификации чемпионата Европы-2024.

– Спортивный журналист высказался по поводу того, кого не хватает в этом списке:

«Кого бы мне интересно было увидеть в сборной? Это Бражко. Я думаю, что он убедил и в «Заре», и в молодежной сборной. Я думаю, что сейчас именно он – самая интересная кандидатура взамен Степаненко в роли основного «шестого» номера, в том числе на будущее.

Но сейчас в «Динамо» Бражко не играет, вернее играет мало. Поэтому решение Реброва и в этом вопросе где-то понятно, тем более Бражко в молодежке».

– Кроме этого, журналист отметил, что, несмотря на свое желание, не хочет ничего навязывать Реброву:

«Хотя опять же, на перспективу, может и логично было бы дать Бражко возможность почувствовать эту атмосферу национальной команды. Я не говорю обязательно на поле выпускать, но хоть потренироваться, поработать в самой главной команде страны.

Но это теория и ни в коем случае я не буду навязывать главному тренеру никого из игроков. Надо отдавать себе отчет, это выбор Реброва, и ответственность за результат лежит также на нем», – сказал журналист.

По теме:
Жара украла футбол. Оболонь и Кривбасс голов не забивали
Александр НАЗАРЕНКО: «Счастлив, что мне удалось выйти и забить»
Журналист рассказал, что именно побудило Гонсало Гарсию отказать Днепру-1
Динамо Киев сборная Украины по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владимир Бражко Евро-2024 Сергей Ребров Виктор Вацко
Источник YouTube
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ВАЦКО: «Динамо не отпустило Сидорчука в Бельгию»
Футбол | 28 августа 2023, 18:48 7
Виктор ВАЦКО: «Динамо не отпустило Сидорчука в Бельгию»
Виктор ВАЦКО: «Динамо не отпустило Сидорчука в Бельгию»

Капитан киевской команды мог уйти свободным агентом

Стали известны 6 из 8 участников четвертьфинала женского чемпионата Европы
Волейбол | 28 августа 2023, 00:20 0
Стали известны 6 из 8 участников четвертьфинала женского чемпионата Европы
Стали известны 6 из 8 участников четвертьфинала женского чемпионата Европы

К Франции и Италии присоединились Турция, Нидерланды, Польша и Болгария

ОФИЦИАЛЬНО. Жан По – игрок Кривбасса
Футбол | 28.08.2023, 17:05
ОФИЦИАЛЬНО. Жан По – игрок Кривбасса
ОФИЦИАЛЬНО. Жан По – игрок Кривбасса
Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича
Футбол | 27.08.2023, 21:28
Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича
Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 28.08.2023, 00:17
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Он стал Черным котом. Русин подписал контракт с английским Сандерлендом
Он стал Черным котом. Русин подписал контракт с английским Сандерлендом
27.08.2023, 23:43 17
Футбол
«Даниель, так нельзя». Усик провел воспитательную беседу с Дюбуа
«Даниель, так нельзя». Усик провел воспитательную беседу с Дюбуа
27.08.2023, 01:32 10
Бокс
ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»
ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»
27.08.2023, 20:54 12
Футбол
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Удар ниже пояса. Видео боя и нокаута
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Удар ниже пояса. Видео боя и нокаута
27.08.2023, 01:40 2
Бокс
Обнародованы судейские записки боя Усик – Дюбуа
Обнародованы судейские записки боя Усик – Дюбуа
27.08.2023, 04:41 2
Бокс
Клуб Второй лиги не поехал на матч и может прекратить существование
Клуб Второй лиги не поехал на матч и может прекратить существование
26.08.2023, 22:43 2
Футбол
Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде
Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде
27.08.2023, 01:20 145
Бокс
Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?
Гонсало Гарсия не возглавит Днепр-1. В чем причина?
28.08.2023, 00:37 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем