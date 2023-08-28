ВАЦКО: «Кого мне интересно было бы увидеть в сборной? Это Бражко»

Украинский журналист Виктор Вацко назвал футболиста, которого он хотел бы видеть в составе национальной сборной Украины, не попавшего в список Сергея Реброва.

Недавно главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав национальной команды на предстоящие матчи квалификации чемпионата Европы-2024.

– Спортивный журналист высказался по поводу того, кого не хватает в этом списке:

«Кого бы мне интересно было увидеть в сборной? Это Бражко. Я думаю, что он убедил и в «Заре», и в молодежной сборной. Я думаю, что сейчас именно он – самая интересная кандидатура взамен Степаненко в роли основного «шестого» номера, в том числе на будущее.

Но сейчас в «Динамо» Бражко не играет, вернее играет мало. Поэтому решение Реброва и в этом вопросе где-то понятно, тем более Бражко в молодежке».

– Кроме этого, журналист отметил, что, несмотря на свое желание, не хочет ничего навязывать Реброву:

«Хотя опять же, на перспективу, может и логично было бы дать Бражко возможность почувствовать эту атмосферу национальной команды. Я не говорю обязательно на поле выпускать, но хоть потренироваться, поработать в самой главной команде страны.

Но это теория и ни в коем случае я не буду навязывать главному тренеру никого из игроков. Надо отдавать себе отчет, это выбор Реброва, и ответственность за результат лежит также на нем», – сказал журналист.