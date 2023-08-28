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  4. Ламин Ямал выбрал сборную, за которую будет играть на взрослом уровне
Испания
28 августа 2023, 20:10 |
992
0

Ламин Ямал выбрал сборную, за которую будет играть на взрослом уровне

Федерация футбола Испании достигла своего

28 августа 2023, 20:10 |
992
0
Ламин Ямал выбрал сборную, за которую будет играть на взрослом уровне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

16-летний суперталант «Барселоны» Ламин Ямал определился со своим спортивным гражданством. Вингер выбрал сборную Испании, сообщает Sport.es.

Интересно, что сначала Ламин хотел представлять сборную Марокко, своей исторической родины. Но все изменилось после двух встреч на прошлой неделе: с Валидом Реграги (главным тренером сборной Марокко) и представителями Федерации футбола Испании.

В этом сезоне парень 2007 года рождения ворвался в основу «Барселоны». На его счету 3 матча в Ла Лиге, 2 из которых он начал в старте. В матче против «Вильярреала» (4:3) Ямал оформил дебютное результативное действие за каталонцев – ассист на Гави.

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Ламин Ямал сборная Испании по футболу сборная Марокко по футболу Барселона Валид Реграги
Источник Sport.es
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