Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Кривенцова в Заре

Бывший главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов в ближайшее время возглавит «Зарю», как и сообщалось ранее. Но на матче против «Славии» командой будет руководить Младен Бартулович, сообщает ТаТоТаке.

Также источнику стало известно, кто будет помогать Кривенцову в «Заре». В тренерский штаб войдут Младен Бартулович и Артем Коледа (работали вместе с Ненадом Лалатовичем), а также постоянный ассистент Валерия Александр Коваль. Евгений Котов продолжит работать в «Металлисте 1925».

Напомним, после вчерашней ничьей с «Минаем» главный тренер «Зари» Ненад Лалатович объявил, что хочет уйти в отставку.