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Украина. Премьер лига
28 августа 2023, 19:35 | Обновлено 28 августа 2023, 20:07
2264
0

Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Кривенцова в Заре

Младен Бартулович сохранит место в штабе

28 августа 2023, 19:35 | Обновлено 28 августа 2023, 20:07
2264
0
Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Кривенцова в Заре
ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Бывший главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов в ближайшее время возглавит «Зарю», как и сообщалось ранее. Но на матче против «Славии» командой будет руководить Младен Бартулович, сообщает ТаТоТаке.

Также источнику стало известно, кто будет помогать Кривенцову в «Заре». В тренерский штаб войдут Младен Бартулович и Артем Коледа (работали вместе с Ненадом Лалатовичем), а также постоянный ассистент Валерия Александр Коваль. Евгений Котов продолжит работать в «Металлисте 1925».

Напомним, после вчерашней ничьей с «Минаем» главный тренер «Зари» Ненад Лалатович объявил, что хочет уйти в отставку.

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Валерий Кривенцов Младен Бартулович Александр Коваль Евгений Котов Заря Луганск Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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