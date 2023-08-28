Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Ничья с лидером придает позитив и вдохновляет»

Полузащитник «Кривбасса» Андрей Понедельник дал комментарий клубным медиа накануне матча с «Оболонью», который состоится 28 августа в 19:00.

– Андрей, как команда готовится к игре?

– Готовимся как и к каждому матчу чемпионата. У нас есть свой план тренировочного процесса, его и придерживаемся. «Оболонь» – хороший соперник, несмотря на то, что это дебютант УПЛ. Имеет неплохой потенциал и демонстрирует добротный футбол. Ожидаем очень интересной игры.

– В прошлом туре «Оболонь» переиграла «Днепр-1». Это означает, что УПЛ будет довольно ровной в этом сезоне?

– Прошлый сезон имел свои интересные матчи: аутсайдеры выигрывали у лидеров. Этот чемпионат также не будет исключением, много хороших команд, впереди боевые поединки. Вот как, например, игра «Днепр-1» – «Оболонь», в котором киевляне неожиданно победили.

– Игру пропустит капитан Дмитрий Хомченовский...

– Конечно, это большая потеря для «Кривбасса». Без капитана всегда тяжело как на поле, так и вне его. Но, уверен, мы обязательно справимся: тренерский штаб найдет выход из этой ситуации. У нас много классных футболистов, которые могут достойно заменить Хомченовского.

– Последний матч – волевая ничья против «Шахтера». Добавляет уверенности этот результат?

– Психологическая сторона тоже оказывает большое влияние на дальнейшие результаты. Конечно, ничья с лидером добавляет позитива и вдохновляет. Мы дважды уступали в два гола по ходу матча, но проявили характер и отыгрались.