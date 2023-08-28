Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм объявил о трансфере Кудуса. Аякс получил 43 миллиона евро
Англия
28 августа 2023, 17:28 |
273
0

Вест Хэм объявил о трансфере Кудуса. Аякс получил 43 миллиона евро

Африканец перебрался на Туманный Альбион

28 августа 2023, 17:28 |
273
0
Вест Хэм объявил о трансфере Кудуса. Аякс получил 43 миллиона евро
whufc.com. Мохаммед Кудус

23-летний атакующий полузащитник «Аякса» Мохаммед Кудус перешел в английский «Вест Хэм».

Лондонцы сообщили о подписании с игроком сборной Ганы полноценного контракта сроком на 5 лет.

Сумма сделки не афишируется, но по неофициальным данным «Аякс» получил за Кудуса 43 миллиона евро.

Три года назад амстердамский клуб подписал африканца из «Нордшелланда» за 9 миллионов евро. С тех пор Кудус провел за «Аякс» 87 матчей, в которых отличился 27 голами и 12 ассистами.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Серии А усилился защитником Марселя
Турецкие гранды претендуют на экс-хавбека Шахтера, играющего в Италии
Милан подготовил предложение по трансферу форварда Порту
Мохаммед Кудус Вест Хэм Аякс трансферы АПЛ трансферы
Источник ФК Вест Хэм
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дерек ЧИСОРА о бое Усик – Дюбуа: «Темнокожему не отдадут победу»
Бокс | 28 августа 2023, 15:37 7
Дерек ЧИСОРА о бое Усик – Дюбуа: «Темнокожему не отдадут победу»
Дерек ЧИСОРА о бое Усик – Дюбуа: «Темнокожему не отдадут победу»

Британец считает, что у его соотечественника не было шансов

Он стал Черным котом. Русин подписал контракт с английским Сандерлендом
Футбол | 27 августа 2023, 23:43 17
Он стал Черным котом. Русин подписал контракт с английским Сандерлендом
Он стал Черным котом. Русин подписал контракт с английским Сандерлендом

Договор будет действовать три сезона с возможностью пролонгации на год

Лалатович в Заре: спасибо, что не навредил
Футбол | 28.08.2023, 17:00
Лалатович в Заре: спасибо, что не навредил
Лалатович в Заре: спасибо, что не навредил
Менеджер Усика рассказал, с кем в следующем бою сразится украинец
Бокс | 28.08.2023, 07:32
Менеджер Усика рассказал, с кем в следующем бою сразится украинец
Менеджер Усика рассказал, с кем в следующем бою сразится украинец
Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича
Футбол | 27.08.2023, 21:28
Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича
Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, кто временно заменит Лалатовича в Заре
Стало известно, кто временно заменит Лалатовича в Заре
27.08.2023, 18:52 4
Футбол
ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»
ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»
27.08.2023, 20:54 12
Футбол
Обнародованы судейские записки боя Усик – Дюбуа
Обнародованы судейские записки боя Усик – Дюбуа
27.08.2023, 04:41 2
Бокс
Заложник рекламы. Контракт с Adidas губит карьеру экс-хавбека Динамо Дуду
Заложник рекламы. Контракт с Adidas губит карьеру экс-хавбека Динамо Дуду
27.08.2023, 09:50
Футбол
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Удар ниже пояса. Видео боя и нокаута
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Удар ниже пояса. Видео боя и нокаута
27.08.2023, 01:40 2
Бокс
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
27.08.2023, 04:05 10
Бокс
ВИДЕО. Что не так с Леоненко, который иногда несет полный бред?
ВИДЕО. Что не так с Леоненко, который иногда несет полный бред?
26.08.2023, 18:03 28
Футбол
Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»
Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»
27.08.2023, 13:31 18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем