Вест Хэм объявил о трансфере Кудуса. Аякс получил 43 миллиона евро

23-летний атакующий полузащитник «Аякса» Мохаммед Кудус перешел в английский «Вест Хэм».

Лондонцы сообщили о подписании с игроком сборной Ганы полноценного контракта сроком на 5 лет.

Сумма сделки не афишируется, но по неофициальным данным «Аякс» получил за Кудуса 43 миллиона евро.

Три года назад амстердамский клуб подписал африканца из «Нордшелланда» за 9 миллионов евро. С тех пор Кудус провел за «Аякс» 87 матчей, в которых отличился 27 голами и 12 ассистами.