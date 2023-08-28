Англия28 августа 2023, 17:28 |
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Вест Хэм объявил о трансфере Кудуса. Аякс получил 43 миллиона евро
Африканец перебрался на Туманный Альбион
28 августа 2023, 17:28 |
273
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23-летний атакующий полузащитник «Аякса» Мохаммед Кудус перешел в английский «Вест Хэм».
Лондонцы сообщили о подписании с игроком сборной Ганы полноценного контракта сроком на 5 лет.
Сумма сделки не афишируется, но по неофициальным данным «Аякс» получил за Кудуса 43 миллиона евро.
Три года назад амстердамский клуб подписал африканца из «Нордшелланда» за 9 миллионов евро. С тех пор Кудус провел за «Аякс» 87 матчей, в которых отличился 27 голами и 12 ассистами.
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