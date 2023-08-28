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Украина. Премьер лига
28 августа 2023, 17:19 | Обновлено 28 августа 2023, 17:56
1523
3

Источник: Денис Гармаш станет игроком Осиека

Полузащитнику «Динамо» осталось только пройти медосмотр

28 августа 2023, 17:19 | Обновлено 28 августа 2023, 17:56
1523
3
Источник: Денис Гармаш станет игроком Осиека
УПЛ. Денис Гармаш

Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш станет игроком хорватского «Осиека», сообщает Footboom.

Клубы уже договорились о переходе, сам Денис тоже не против переезда в Хорватию. 33-летнему ветерану «Динамо» осталось только пройти медосмотр.

Напомним, за «Осиек» уже выступает украинец Александр Драмбаев. В этом сезоне хорватского чемпионата клуб набрал 11 очков в 5 турах и идет на втором месте. В кампании 2022/23 «Осиек» финишировал третьим.

В прошлом сезоне Денис Гармаш отыграл 24 матча в УПЛ, отличившись всего 1 голом и 1 ассистом.

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Денис Гармаш Осиек Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ чемпионат Хорватии по футболу
Источник Footboom
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Микола Унгурян
невже? це за які заслуги буде таке щастя? 
Бєсєдін, Гармаш, хто наступний з "динамівських "сердець" з важким гаманцем та кривими ногами"? 
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