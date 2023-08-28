Источник: Денис Гармаш станет игроком Осиека
Полузащитнику «Динамо» осталось только пройти медосмотр
Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш станет игроком хорватского «Осиека», сообщает Footboom.
Клубы уже договорились о переходе, сам Денис тоже не против переезда в Хорватию. 33-летнему ветерану «Динамо» осталось только пройти медосмотр.
Напомним, за «Осиек» уже выступает украинец Александр Драмбаев. В этом сезоне хорватского чемпионата клуб набрал 11 очков в 5 турах и идет на втором месте. В кампании 2022/23 «Осиек» финишировал третьим.
В прошлом сезоне Денис Гармаш отыграл 24 матча в УПЛ, отличившись всего 1 голом и 1 ассистом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
К Франции и Италии присоединились Турция, Нидерланды, Польша и Болгария
Украинский хавбек вчера дебютировал в новой команде
Бєсєдін, Гармаш, хто наступний з "динамівських "сердець" з важким гаманцем та кривими ногами"?