Источник: Денис Гармаш станет игроком Осиека

Полузащитник киевского «Динамо» Денис Гармаш станет игроком хорватского «Осиека», сообщает Footboom.

Клубы уже договорились о переходе, сам Денис тоже не против переезда в Хорватию. 33-летнему ветерану «Динамо» осталось только пройти медосмотр.

Напомним, за «Осиек» уже выступает украинец Александр Драмбаев. В этом сезоне хорватского чемпионата клуб набрал 11 очков в 5 турах и идет на втором месте. В кампании 2022/23 «Осиек» финишировал третьим.

В прошлом сезоне Денис Гармаш отыграл 24 матча в УПЛ, отличившись всего 1 голом и 1 ассистом.