Новичок Шахтера еще не готов к дебюту
У Става Лемкина небольшое повреждение
Израильский защитник «Шахтера» Став Лемкин пока не сможет дебютировать за команду в официальных матчах. Дело в повреждении, полученном в благотворительном матче против «Тоттенхэма».
Эту информацию в интервью клубным медиа подтвердил главный тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен:
«Став в поединке с «Тоттенхэмом» получил небольшое повреждение, которое может ухудшиться, если он продолжит играть, поэтому мы дали ему возможность восстановиться. В последние дни он тренировался с командой, но нам кажется, что ему нужно больше времени, чтобы войти в состав».
Напомним, «Шахтер» приобрел 20-летнего Лемкина почти месяц назад, заплатив «Хапоэлю» 1.2 миллиона евро.
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