Новичок Шахтера еще не готов к дебюту

Израильский защитник «Шахтера» Став Лемкин пока не сможет дебютировать за команду в официальных матчах. Дело в повреждении, полученном в благотворительном матче против «Тоттенхэма».

Эту информацию в интервью клубным медиа подтвердил главный тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен:

«Став в поединке с «Тоттенхэмом» получил небольшое повреждение, которое может ухудшиться, если он продолжит играть, поэтому мы дали ему возможность восстановиться. В последние дни он тренировался с командой, но нам кажется, что ему нужно больше времени, чтобы войти в состав».