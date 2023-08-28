Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новичок Шахтера еще не готов к дебюту
Украина. Премьер лига
28 августа 2023, 16:11 |
360
0

Новичок Шахтера еще не готов к дебюту

У Става Лемкина небольшое повреждение

28 августа 2023, 16:11 |
360
0
Новичок Шахтера еще не готов к дебюту
Getty Images/Global Images Ukraine. Став Лемкин

Израильский защитник «Шахтера» Став Лемкин пока не сможет дебютировать за команду в официальных матчах. Дело в повреждении, полученном в благотворительном матче против «Тоттенхэма».

Эту информацию в интервью клубным медиа подтвердил главный тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен:

«Став в поединке с «Тоттенхэмом» получил небольшое повреждение, которое может ухудшиться, если он продолжит играть, поэтому мы дали ему возможность восстановиться. В последние дни он тренировался с командой, но нам кажется, что ему нужно больше времени, чтобы войти в состав».

Напомним, «Шахтер» приобрел 20-летнего Лемкина почти месяц назад, заплатив «Хапоэлю» 1.2 миллиона евро.

По теме:
Первая лига. Матчи 5-го тура, 28 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бени Макуана поехал в сборную Конго
Филипп Будковский забил 40-й гол в Украинской Премьер-лиге
Став Лемкин Патрик ван Леувен Шахтер Донецк пресс-конференция травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Тоттенхэм - Шахтер
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир ЧЕСНАКОВ: Ощутил дискомфорт бедра и пропустил матч с Черноморцем
Футбол | 28 августа 2023, 12:07 0
Владимир ЧЕСНАКОВ: Ощутил дискомфорт бедра и пропустил матч с Черноморцем
Владимир ЧЕСНАКОВ: Ощутил дискомфорт бедра и пропустил матч с Черноморцем

Капитан следил с трибуны

Дерек ЧИСОРА о бое Усик – Дюбуа: «Темнокожему не отдадут победу»
Бокс | 28 августа 2023, 15:37 4
Дерек ЧИСОРА о бое Усик – Дюбуа: «Темнокожему не отдадут победу»
Дерек ЧИСОРА о бое Усик – Дюбуа: «Темнокожему не отдадут победу»

Британец считает, что у его соотечественника не было шансов

Андрей КОТЕЛЬНИК: «Меня Усик ничем не удивил»
Бокс | 27.08.2023, 16:59
Андрей КОТЕЛЬНИК: «Меня Усик ничем не удивил»
Андрей КОТЕЛЬНИК: «Меня Усик ничем не удивил»
Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича
Футбол | 27.08.2023, 21:28
Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича
Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича
Он стал Черным котом. Русин подписал контракт с английским Сандерлендом
Футбол | 27.08.2023, 23:43
Он стал Черным котом. Русин подписал контракт с английским Сандерлендом
Он стал Черным котом. Русин подписал контракт с английским Сандерлендом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде
Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде
27.08.2023, 01:20 144
Бокс
Стало известно, кто временно заменит Лалатовича в Заре
Стало известно, кто временно заменит Лалатовича в Заре
27.08.2023, 18:52 4
Футбол
ВИДЕО. Дюбуа пробил Усику ниже пояса. Украинец упал на ринг
ВИДЕО. Дюбуа пробил Усику ниже пояса. Украинец упал на ринг
27.08.2023, 01:03 2
Бокс
Заложник рекламы. Контракт с Adidas губит карьеру экс-хавбека Динамо Дуду
Заложник рекламы. Контракт с Adidas губит карьеру экс-хавбека Динамо Дуду
27.08.2023, 09:50
Футбол
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
27.08.2023, 04:05 10
Бокс
Удаление и ливень – не помеха. Шахтер одолел образцовую защиту Колоса
Удаление и ливень – не помеха. Шахтер одолел образцовую защиту Колоса
27.08.2023, 16:56 17
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Это фото заменяет тысячу слов»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Это фото заменяет тысячу слов»
27.08.2023, 12:20 3
Бокс
Жирона обыграла Севилью, Довбик не попал в пустые ворота
Жирона обыграла Севилью, Довбик не попал в пустые ворота
27.08.2023, 00:32 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем