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  4. Бени Макуана поехал в сборную Конго
Украина. Премьер лига
28 августа 2023, 15:18 |
486
0

Бени Макуана поехал в сборную Конго

У игрока будет возможность помочь стране квалифицироваться на Кубок африканских наций.

28 августа 2023, 15:18 |
486
0
Бени Макуана поехал в сборную Конго
ФК Полесье. Бени Макуана

20-летний левый вингер житомирского «Полесья» Бени Макуана получил вызов в сборную Конго. Следует отметить, что Бени не является дебютантом своей национальной сборной – на его счету уже 12 матчей за Конго.

В этот раз у Макуаны будет шанс сыграть против Гамбии в квалификации к Кубку африканских наций. Игра состоится 10 сентября.

Житомирское «Полесье» приобрело африканского футболиста летом 2023 года, выплатив «Монпелье» 250 тысяч евро. Французский клуб купил Бени осенью 2020 года за 800 тысяч евро. Макуана отыграл за взрослую команду «Монпелье» 34 матча, забив 1 гол и отдав 1 ассист.

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Бени Макуана Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Конго по футболу
Источник ФК Полесье
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