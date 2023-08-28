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Англия
28 августа 2023, 14:36 |
574
0

Шесть лучших трансферов свободных агентов в АПЛ нынешним летом

В элитарном дивизионе Англии привыкли платить, но умеют брать качественных игроков и бесплатно

28 августа 2023, 14:36 |
574
0
Шесть лучших трансферов свободных агентов в АПЛ нынешним летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Этим летом клубы английской Премьер-лиги привычно доминируют на европейском трансферном рынке. Да и в мировом футболе, если опираться исключительно на экономические возможности, конкуренцию англичанам на сегодняшний день могут составить только саудиты, которые с одобрения высшего политического руководства страны намерены, похоже, реализовать через футбол давно известную стратегию спортсвошинга.

Учитывая желание клубов АПЛ подписывать исключительно качественных и проверенных кадров, зачастую им приходится платить компенсации прежним клубам своих новобранцев. Входящих трансферов на правах свободных агентов в Премьер-лиге не так и много, но сейчас мы предлагаем выделить лучшие из них, которые доказывают, что при должном внимании к процессам и проявленном терпении можно выудить «жирную рыбку» даже в захолустном пруду, напоминающем болото.

Адама Траоре

Возраст: 27 лет
Гражданство: Испания
Маршрут трансфера: Вулверхэмптон → Фулхэм

Правый вингер Адама Траоре является воспитанником кантеры Барселоны и вряд ли нуждается в дополнительных представлениях. Этого игрока хорошо знают все почитатели как английской Премьер-лиги, так и испанской Ла Лиги.

Еще в 2013 году юному Траоре дали возможность дебютировать в первой команде Барселоны, но с ходу уцепиться за этот шанс вингер не смог, и летом 2015-го за 10 миллионов евро перешел в Астон Виллу. На Туманном Альбионе Адама провел шесть с половиной сезонов, а наибольших успехов добился в рядах Вулверхэмптона, который летом 2018 года выкупил хавбека за 20 миллионов евро уже у Мидлсбро (этот клуб двумя годами ранее приобрел испанца у Астон Виллы за 8,25 миллионов евро).

В январе минувшего года Адама Траоре на правах аренды вернулся в Барселону, за которую успел сыграть 11 матчей в Ла Лиге, однако опять не впечатлил боссов каталонцев, и те так и не решились активировать опцию по выкупу вингера. Сезон-2022/23 Траоре отыграл в Вулверхэмптоне, а летом решил пойти на смену обстановки и принял приглашение Фулхэма.

Адама Траоре – это, прежде всего, непревзойденное сочетание скорости и физической мощи. Этот футболист, при должном к нему подходе, может быть невероятно полезным для своей команды, и опасным – для соперников. Другой вопрос, что далеко не любому тренеру удается найти «ключик» к Адаме, из-за чего тот в 195 матчах АПЛ имеет на своем счету только 10 забитых мячей и 18 результативных передач. Это крайне невысокие показатели для игрока атаки, но в целом потенциал у Траоре есть, и Фулхэм практически ничем не рискует, идя на эту сделку. А если Марку Силве удастся сработаться с испанским футболистом, то нет сомнений, что похвалы этому специалисту достанется с лихвой.

Махмуд Дауд

Возраст: 27 лет
Гражданство: Германия
Маршрут трансфера: Боруссия Дортмунд → Брайтон

Getty Images. Махмуд Дауд

Этим летом Брайтон продал двух ключевых исполнителей команды в средней линии – Алексиса Макаллистера и Мойсеса Кайседо. Оба пошли на повышение в топ-клубы дивизиона: аргентинец – в Ливерпуль в обмен на 42 миллиона евро, а эквадорец – в Челси, который не пожалел на него 116 миллионов евро.

Оказавшись перед необходимостью кадровой перестройки, Брайтон решил не выбрасывать деньги на ветер, и попробовать помочь реанимировать карьеру немцу Махмуду Дауду, который в минувшем сезоне сыграл за дортмундскую Боруссию только 9 матчей в Бундеслиге.

За «черно-желтых» Дауд провел шесть сезонов, но в последнее время стал испытывать проблемы с физической готовностью и понимал, что особых шансов в Боруссии у него уже не будет. А вот главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби, похоже, очень высоко ценит возможности немецкого полузащитника и верит, что ему удастся помочь тому вновь вернуться на топ-уровень.

«Дауд – это топ-игрок. Ему нужно время, чтобы достичь лучшей физической формы, но он топ-игрок. Он свободный агент, и поэтому, я думаю, люди могут его недооценивать. Все совсем не так. Он по-прежнему очень важен, и верю, что таким футболистом он станет и для «Брайтона», – заявил Де Дзерби.

Если Дауду действительно удастся вернуть свои лучшие физические кондиции, то вместе с опытным Джеймсом Милнером, который также на правах свободного агента был подписан из Ливерпуля, они смогут создать в центре поля Брайтона весьма интересный и перспективный дуэт – как минимум на сезон-2023/24.

Росс Баркли

Возраст: 29 лет
Гражданство: Англия
Маршрут трансфера: Ницца → Лутон

Getty Images. Росс Баркли

Пять с половиной лет назад карьера Росса Баркли, казалось бы, начинала набирать обороты – центральный полузащитник из родного Эвертона, для которого сделал фактически все, что только мог, за 17 миллионов евро перебрался в Челси, но стать ключевой фигурой для лондонской команды ему так и не посчастливилось.

Летом минувшего года Баркли, намучавшийся с травмами, покинул Челси свободным агентом, и вскоре оказался во Франции, куда его зазвала Ницца. В рядах «орлят» Росс получал регулярную игровую практику, но называть англичанина ключевой фигурой для команды было бы огромным преувеличением. Баркли куда чаще объявлялся на замену, и в итоге сыграл 27 поединков в Лиге 1 сезона-2022/23, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи.

Когда летом нынешнего года Баркли получил приглашение от новобранца английской элиты Лутона, долго раздумывать хавбеку не пришлось. Он вернулся в АПЛ, и теперь попробует также вернуться на свой прежний уровень выступлений, который когда-то даже позволял Россу регулярно получать приглашения и выступать за национальную сборную Англии, в футболке которой на его счету 33 матча и 6 забитых мячей.

Джефферсон Лерма

Возраст: 28 лет
Гражданство: Колумбия
Маршрут трансфера: Борнмут → Кристал Пэлас

Getty Images. Джефферсон Лерма

Джефферсона Лерму Борнмут подписал пять лет назад из Леванте за 30,5 миллионов евро. С тех пор опорный полузащитник провел за «вишен» 184 матча во всех турнирах, отличившись 12 забитыми мячами и 8 результативными передачами. Лерма не покидал Борнмут даже тогда, когда эта команда вылетела из Премьер-лиги и два сезона (2020/21 и 2021/22) была вынуждена отыграть в Чемпионшипе. Но по завершении АПЛ-2022/23, когда «вишням» удалось сберечь прописку в элите, Лерма решил двигаться дальше, и принял приглашение от Кристал Пэлас.

Лондонскому клубу, как и Брайтону, также пришлось несколько перестраивать центральную ось, так как летом стан «стекольщиков» покинул сербский ветеран Лука Миливоевич, игравший за Кристал Пэлас с января 2017 года. В лице Лермы, которого болельщики Борнмута признали лучшим игроком команды по итогам минувшего сезона, лондонцы приобрели очень качественный актив, и тот факт, что это удалось им проделать без выплаты компенсации заставляет лишний раз похвалить менеджмент Пэлас.

Теперь в паре с Шейком Дукуре Лерма способен составить очень мощный тандем в опорной зоне «стекольщиков», что хотя бы в этой линии лишит проблем и головной боли 76-летнего наставника Кристал Пэлас Роя Ходжсона, вернувшегося в свою бывшую команду весной нынешнего года и, вопреки изначальным ожиданиям, решившегося задержаться еще как минимум на один сезон.

Манор Соломон

Возраст: 24 года
Гражданство: Израиль
Маршрут трансфера: Шахтер → Тоттенхэм

Getty Images. Манор Соломон

Израильский вингер Шахтера Манор Соломон впервые объявился в английской Премьер-лиге в минувшем сезоне, когда воспользовался Annexe 7 ФИФА и подписал временное трудовое соглашение с Фулхэмом. Адаптация Соломона к новым реалиям оказалась крайне непростой, так как почти сразу же Манор повредил колено и полгода был вынужден проходить реабилитацию.

Но, вернувшись на зеленый газон, Соломон быстро стал одним из лучших и самых ярких футболистов Фулхэма. С 11 февраля по 6 марта израильтянин сыграл за «дачников» четыре поединка в рамках Премьер-лиги, и в каждом из них забивал в ворота соперников по одному мячу. И пусть под финиш сезона Соломон подрастерял в результативности, и больше голами не отличался, его в большинстве своем хвалили не только болельщики, но и специалисты.

Неудивительно, что летом интерес к Соломону возник и со стороны других клубов Премьер-лиги. В итоге Манор подписал соглашение с Тоттенхэмом, оформив полноценное пятилетнее сотрудничество. Де-юре сделка состоялась на правах свободного агента, так как контракт Соломона с Шахтером был рассчитан до 31 декабря нынешнего года, и израильтянин сперва вновь приостановил его действие по пролонгированному Annexe 7 ФИФА, а затем завизировал все бумаги уже с Тоттенхэмом.

И пускай Шахтер не соглашается с такой постановкой вопроса, и грозит Тоттенхэму судом, пока все выглядит таким образом, что если «горняки» что и выторгуют из этого дела, то только гипотетический процент от следующей продажи израильтянина, если таковая вообще состоится. По крайней мере, это тот максимум, на который «шпоры» готовы пойти добровольно. А устраивать масштабные суды с конкретными клубами для Шахтера сейчас, очевидно, будет крайне амбициозной задачей, ведь не стоит забывать, что чемпион Украины все никак не докажет свою правду в деле против ФИФА, где уже проиграл апелляцию в Спортивном арбитражном суде и ныне пожаловался уже в Еврокомиссию.

Юри Тилеманс

Возраст: 26 лет
Гражданство: Бельгия
Маршрут трансфера: Лестер → Астон Вилла

Getty Images. Юри Тилеманс

Больше всех на рынке свободных агентов среди клубов английской Премьер-лиги преуспела, пожалуй, Астон Вилла. Бирмингемскому клубу посчастливилось подписать некогда считавшегося безумно талантливым центрального хавбека Юри Тилеманса, который с января 2019 года выступал за Лестер.

По итогам сезона-2022/23 Лестер неожиданно для многих вылетел из АПЛ, а потому целый ряд исполнителей пожелали покинуть стан «лис». У Тилеманса как раз подходил к завершению срок действия контракта, чем Юри в конечном итоге и воспользовался. Договор с Астон Виллой бельгиец оформил на четыре сезона, и эта сделка, безусловно, расценивается как потенциально одна из наиболее эффективных, потому как к 26 годам на счету Тилеманса уже 60 поединков за национальную сборную Бельгии, а также более 150 матчей в английской Премьер-лиге.

Интересно и то, как удастся проявить себя Тилемансу в Астон Вилле, учитывая то обстоятельство, что конкуренция в центральной зоне этой команды весьма и весьма серьезная. В частности, бельгийцу придется доказывать, что он лучше Дугласа Луиса, Джейкоба Рэмзи, Бубакара Камары и Джона Макгинна. Примечательно и то, что перечисленный квартет на рынке оценивается суммарно в 139 миллионов евро, хотя обошелся Астон Вилле всего в 20 миллионов евро, а это лишний раз говорит о том, что бирмингемцы умеют эффективно работать с кадрами.

Текст: meta.ua/sport

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выбор редакции Манор Соломон Адама Траоре Махмуд Дауд Росс Баркли Джефферсон Лерма Юри Тилеманс
Источник Sport.ua
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