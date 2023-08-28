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  4. Довбик не забил в пустые ворота, дебют Малиновского
Аргентина
28 августа 2023, 13:41 |
2858
1

Довбик не забил в пустые ворота, дебют Малиновского

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

28 августа 2023, 13:41 |
2858
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Довбик не забил в пустые ворота, дебют Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

«Охота» на Цыганкова

«Жирона» в гостях победила «Севилью» - 2:1.

Янхель Эррера вывел каталонцев вперед в начале матча. «Севилья» отыгралась в добавленное к первому тайму время. В начале второго тайма Алейш Гарсия принес победу «Жироне».

Виктор Цыганков вышел на позицию правого полузащитника. Игрок сборной Украины отыграл 79 минут и был заменен.

Самый яркий эпизод с участием Цыганкова на «Рамон Санчес Писхуан» – когда серб Неманья Гудель хоккейным силовым приемом выбросил украинца за пределы поля. Хорошо, что кто-то из запасных игроков «Жироны» смог поймать Цыганкова. У Виктора были все шансы получить повреждение, столкнувшись с трибуной. Эпизод перерос в мини-схватку.

В начале матча Цыганков эффективно заблокировал в защите Лукаса Окампоса. Участвовал во втором забитом мяче своей команды. На своем правом фланге накрутил защитников соперника и выполнил прострел в штрафную. Защитники «Севильи» неудачно выбили мяч, а Алейш Гарсия красивым ударом принес «Жироне» победу.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков (№8) принял участие во втором голе команды

Артем Довбик начал игру на скамейке запасных. Украинец вышел на поле в середине второго тайма. Довбик стал одним из главных антигероев матча. Сначала украинского нападающего почти вывел на пустые ворота Савио, но отчаянный подкат защитника «Севильи» спас ситуацию для андалузцев. Вратарь «Жироны» Пауло Гассанига вывел Довбика на ворота хозяев, но Артем не смог перебросить Марко Дмитровича почти с середины поля. В самом конце игры Савио почти обыграл всю защиту «Севильи», но удар бразильца приняла на себя стойка. Первым на добивании оказался Довбик, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам. Но нападающий сборной Украины не справился с простой задачей.

«Жирона» в трех матчах набрала 7 очков и делит 2-3 места с «Барселоной».

Ошибка Зинченко

«Арсенал» не смог дома обыграть «Фулхэм» - 2:2.

На первой минуте поединка гости вышли вперед. В середине второго тайма за 2 минуты «Арсенал» забил дважды. «Фулхэм» отыгрался в самом конце матча, играя в меньшинстве.

Александр Зинченко появился на поле в начале второго тайма вместо Томаса Парти. Одному из лидеров сборной Украины удалось улучшить игру команды и усилить давление на соперника. Во втором пропущенном мяче есть некоторая вина Зинченко. Александр проиграл верховую борьбу во время углового. Мяч прошел дальше, и португалец Жоау Пальинья в одно касание ногой отправил мяч в угол ворот «Арсенала».

«Канониры» с семью очками занимают третью позицию в АПЛ.

Ошибки Забарного

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный против Ришарлисона

«Борнмут» дома уступил «Тоттенхэму» – 0:2.

Гости забивали в середине каждого из таймов.

Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл всю игру. Несмотря на то, что авторитетный портал WhoScored поставил украинцу достаточно высокую оценку 7.0, матч для бывшего игрока «Динамо» получился не очень удачным. В случае с первым голом Джеймс Мэддисон выскочил из-за спины украинского защитника и легко переиграл вратаря «Борнмута». Под конец первого тайма Илья не смог прервать контратаку «шпор» в середине поля и потерял свою позицию в центре защиты. Только чудом эпизод не завершился голом. В случае со вторым голом прямой вины Забарного нет. Но гол пришел с позиции правого центрального защитника. Игроки «Тоттенхэма» спокойно обыгрались в стеночку в штрафной соперника и с близкого расстояния переправили мяч в ворота. Забарный и защитники «Борнмута» выглядели статистами.

Команда Забарного расположилась на 16-й позиции АПЛ с одним очком.

Дебют Малиновского

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

«Дженоа» в Риме на «Стадио Олимпико» победил «Лацио».

Все решил единственный гол Матео Ретеги в начале встречи. Игрок «грифонов» удачно сыграл на добивании.

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе «Дженоа» и провел на поле 70 минут. Команда украинца большую часть матча находилась в обороне без мяча. В таком футболе Руслану тяжело было проявить свои лучшие качества. Пытался пробить издалека, но удар получился неточным.

Малиновский много работал на команду, закрывал свою зону. Во второй половине игры получил желтую карточку за фол на Адаме Марушиче у собственной штрафной, но хозяева не воспользовались возможностью сравнять счет.

«Дженоа» с одной победой в двух матчах занимает 11-е место в Серии А.

Мудрик получил травму

Андрей Лунин провел весь матч «Реала» против «Сельты» на скамье запасных. Карло Анчелотти поставил в ворота новичка команды Кепу Аррисабалагу. «Сливочные» минимально победили в гостях – 1:0.

Михаил Мудрик пропустил матч против «Лутон Таун» из-за травмы. «Синие» разгромили соперника – 3:0.

Виталий Миколенко второй матч подряд просидел на скамье запасных. Наставник «Эвертона» Шон Дайч на позиции левого защитника предпочитает 38-летнего Эшли Янга. «Ириски» дома проиграли «Вулверхэмптону» – 0:1.

Эдуард Соболь продолжает находиться в лазарете. Украинский левый защитник не попал в заявку «Страсбурга» против «Тулузы». Команда украинца победила – 2:0.

Новичок «Эмполи» Виктор Коваленко попал в заявку своей новой команды в матче против «Монцы». Команда Коваленко уступила в гостях – 0:2.

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статьи эксклюзив Руслан Малиновский Илья Забарный Александр Зинченко Артем Довбик Виктор Цыганков Михаил Мудрик Эдуард Соболь Виталий Миколенко
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Vbolivalnyk-Peter
Що стосується Зінченка, то його провина не так в тому, що він погано зіграв при виконанні кутового, як в тому, що його обрізка в центрі поля якраз і призвела до того кутового...
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