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Украина. Премьер лига
28 августа 2023, 12:25 | Обновлено 28 августа 2023, 13:01
1956
0

Экс-защитник сборной Украины высказался о возможном завершении карьеры

По версии Transfermarkt, футболист уже повесил бутсы на гвоздь

28 августа 2023, 12:25 | Обновлено 28 августа 2023, 13:01
1956
0
Экс-защитник сборной Украины высказался о возможном завершении карьеры

35-летний защитник Евгений Селин остается без команды с момента ухода из одесского «Черноморца», в составе которого он провел 9 матчей и забил 1 мяч в минувшем сезоне УПЛ.

Впрочем, несмотря на достижение ветеранского по футбольным меркам возраста, заканчивать профессиональную карьеру уроженец Луганской области не торопится. О чем он и заявил в комментарии Sport.ua.

«Разве я говорил где-то, что завершил карьеру футболиста? Нет, я ее не завершил», — сказал Селин.

На профессиональном уровне защитник дебютировал весной 2006 года в дубле алчевской «Стали». Впоследствии он играл в Украине за «Металлист», «Ворсклу», «Динамо», «Десну» и «Черноморец». Также на его счету выступления за греческие «Платаниас» и «Астерас», венгерский МТК и кипрский «Анортосис».

В составе сборной Украины Селин провел 15 матчей и забил 1 мяч (в дебютной игре с Болгарией — 3:0).

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Источник Sport.ua
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