ПСВ может вернуть свою бывшую звезду

Нидерландский ПСВ Эйндховен ведет переговоры с «Наполи» по поводу трансфера вингера сборной Мексики Ирвинга Лосано. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, «ПСВ» дает за игрока 10 миллионов евро плюс 5 миллионов возможных бонусов. Главным препятствием на пути к этому трансферу может стать зарплата 28-летнего мексиканца в размере 4,5 миллиона евро.

Ранее Лосано уже выступал за «ПСВ» в 2017 – 2019 годах. Именно оттуда он и перешел в «Наполи» летом 2019 года за 42 миллиона евро. Ранее к Лосано был интерес из Саудовской Аравии.