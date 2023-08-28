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Италия
28 августа 2023, 12:25 | Обновлено 28 августа 2023, 12:36
717
1

ПСВ может вернуть свою бывшую звезду

Ирвинг Лосано покинет «Наполи»

28 августа 2023, 12:25 | Обновлено 28 августа 2023, 12:36
717
1
ПСВ может вернуть свою бывшую звезду
Getty Images/Global Images Ukraine. Ирвинг Лосано

Нидерландский ПСВ Эйндховен ведет переговоры с «Наполи» по поводу трансфера вингера сборной Мексики Ирвинга Лосано. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, «ПСВ» дает за игрока 10 миллионов евро плюс 5 миллионов возможных бонусов. Главным препятствием на пути к этому трансферу может стать зарплата 28-летнего мексиканца в размере 4,5 миллиона евро.

Ранее Лосано уже выступал за «ПСВ» в 2017 – 2019 годах. Именно оттуда он и перешел в «Наполи» летом 2019 года за 42 миллиона евро. Ранее к Лосано был интерес из Саудовской Аравии.

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ПСВ Ирвинг Лосано Наполи трансферы трансферы Серии A Джанлука Ди Марцио
Источник Джанлука Ди Марцио
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Gargantua
очень меня удивил провал Лосано в Наполи.
он способен на большее
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