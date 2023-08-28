СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 августа

В понедельник, 28 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:15 Мариуполь – Ингулец

7.28 – 4.30 – 1.37

19:00 Оболонь – Кривбасс

3.35 – 3.30 – 2.23

20:30 Хетафе – Алавес

2.42 – 3.03 – 3.67

21:45 Кальяри – Интер

7.34 – 4.81 – 1.49

22:30 Райо Вальекано – Атлетико

3.97 – 3.60 – 2.06