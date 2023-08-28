Другие новости28 августа 2023, 12:16 |
145
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 августа
Важные события во всех видах спорта
28 августа 2023, 12:16 |
145
0
В понедельник, 28 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
14:15 Мариуполь – Ингулец
19:00 Оболонь – Кривбасс
20:30 Хетафе – Алавес
21:45 Кальяри – Интер
22:30 Райо Вальекано – Атлетико
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 27 августа 2023, 22:47 23
Украинка выиграла напряженное противостояние с двумя австралийками
Футбол | 27 августа 2023, 20:54 12
Тренер «Черноморца» остался недоволен действиями арбитра в игре с «Ворсклой»
Бокс | 28.08.2023, 09:42
Футбол | 28.08.2023, 12:12
Бокс | 28.08.2023, 07:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.08.2023, 13:31 18
27.08.2023, 01:03 2
26.08.2023, 18:54 30
26.08.2023, 18:40 1
27.08.2023, 04:05 10
27.08.2023, 00:32 12
26.08.2023, 08:59 2
26.08.2023, 08:15 14