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28 августа 2023, 12:16 |
145
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 августа

Важные события во всех видах спорта

28 августа 2023, 12:16 |
145
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 августа
ФК Кривбасс

В понедельник, 28 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:15 Мариуполь – Ингулец

Favbet 7.28 – 4.30 – 1.37

19:00 Оболонь – Кривбасс

Favbet 3.35 – 3.30 – 2.23

20:30 Хетафе – Алавес

Favbet 2.42 – 3.03 – 3.67

21:45 Кальяри – Интер

Favbet 7.34 – 4.81 – 1.49

22:30 Райо Вальекано – Атлетико

Favbet 3.97 – 3.60 – 2.06

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Источник Sport.ua
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