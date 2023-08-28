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US Open
28 августа 2023, 12:05 | Обновлено 28 августа 2023, 12:07
48
0

Расписание матчей с участием украинок на US Open на 29 августа

Во вторник на корты Нью-Йорка выйдут две украинки

28 августа 2023, 12:05 | Обновлено 28 августа 2023, 12:07
48
0
Расписание матчей с участием украинок на US Open на 29 августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

29 августа на Открытом чемпионате США по теннису будут играть матчи первого раунда в одиночном разряде.

Во вторник Украину представят две теннисистки: Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

US Open. Первый круг

Корт №7. Второй запуск (20:00*)
Леся Цуренко – Эльза Жакемо [Q]

Корт №17. Третий запуск (21:30*)
Элина Свитолина [26] – Анна-Лена Фридзам

*ориентировочное время начала матча

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Леся Цуренко Элина Свитолина US Open 2023 расписание
Источник Sport.ua
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