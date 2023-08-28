US Open28 августа 2023, 12:05 | Обновлено 28 августа 2023, 12:07
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Расписание матчей с участием украинок на US Open на 29 августа
Во вторник на корты Нью-Йорка выйдут две украинки
28 августа 2023, 12:05 | Обновлено 28 августа 2023, 12:07
48
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29 августа на Открытом чемпионате США по теннису будут играть матчи первого раунда в одиночном разряде.
Во вторник Украину представят две теннисистки: Элина Свитолина и Леся Цуренко.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
US Open. Первый круг
Корт №7. Второй запуск (20:00*)
Леся Цуренко – Эльза Жакемо [Q]
Корт №17. Третий запуск (21:30*)
Элина Свитолина [26] – Анна-Лена Фридзам
*ориентировочное время начала матча
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