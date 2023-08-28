ФОТО. Пригласил Чернат. Динамо провело тренировку на стадионе Волунтари

«Динамо» продолжает подготовку к ответному матчу раунда плей-офф квалификации Лиги конференций, который состоится в ближайший четверг в Стамбуле.

К этой игре «бело-синие» будут готовиться в Бухаресте до вторника, когда они отправятся в Стамбул. После первой игры команда получила один выходной день. В воскресенье динамовцы провели утреннюю тренировку в тренажерном зале, а вечером тренировались на футбольном поле.

В этот день вечерняя тренировка прошла в новой локации. Киевляне в течение последних нескольких недель уже тренировались на тренировочных базах «Рапида» и бухарестского «Динамо», а также на домашней арене «Рапида» «Джулешти».

На этот раз динамовцы получили приглашение провести занятия на стадионе «Ангел Йорданеску», который является домашней ареной футбольного клуба «Волунтари», базирующегося в одноименном городке к северу от Бухареста. Сюда динамовцев пригласил знаменитый игрок киевского клуба 2000-х Флорин Чернат, который завершал в «Волунтари» карьеру игрока, а ныне работает в клубе в должности спортивного директора.

Тренировка была насыщенной и полностью состояла из игровых упражнений. Игроки отрабатывали как тактические элементы, так и индивидуальные действия в атаке и обороне. Не занимались в общей группе Александр Андриевский, Владислав Кабаев и Андрей Ярмоленко, которые из-за повреждений пропустили первый матч с «Бешикташем».

Напомним, ответный матч на «Бешикташ Парк» начнется в четверг в 21:00.