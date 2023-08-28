Рейтинг ATP. Сачко поднялся на одну позицию, Крутых потерял больше 40

На прошлой неделе мужчины сыграли турнира ATP 250 в Уинстон-Сейлеме. Соревнования в США выиграл Себастьян Баэс из Аргентины, это позволило ему подняться на 10 позиций и приблизиться к топ-30 (32). По шесть позиций добавили Борна Чорич (23) и Иржи Легечка (29), который также зашли в четверку сильнейших на этом турнире.

В первой десятке обошлось без изменений, но после US Open с огромной долей вероятности Новак Джокович снова станет первой ракеткой мира.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то Виталий Сачко немного улучшил свое положение, а Алексей Крутых потерял сразу 41 строчек. Вячеслав Белинский спрогрессировал на 14 мест, у остальных изменения небольшие.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке первая восьмерка осталась прежней.

Чемпионская гонка ATP