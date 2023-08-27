Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Динамо заинтересовано в приобретении хорватского защитника
Украина. Премьер лига
27 августа 2023, 22:09 | Обновлено 27 августа 2023, 22:21
1654
1

Источник: Динамо заинтересовано в приобретении хорватского защитника

Крешимир Кризманич являтся капитаном хорватского клуба «Горица»

27 августа 2023, 22:09 | Обновлено 27 августа 2023, 22:21
1654
1
Источник: Динамо заинтересовано в приобретении хорватского защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Крешимир Кризманич и Ойан Сансет

Киевское «Динамо» заинтересовано в приобретении капитана хорватского клуба «Горица» Крешимира Кризманича, информирует ТаТоТаке.

23-летний левый центрбек был основным защитником молодежной сборной Хорватии (9 матчей, без голов).

С 2018 года он провел за хорватский клуб «Горица» 112 матчей, без забитых голов.

По данным веб-портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 1,8 млн евро.

По теме:
Источник: Ярмоленко сможет сыграть за сборную Украины в сентябре
Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Сосьедад подписал конкурента Зинченко
Горица (Хорватия) Крешимир Кризманич Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»
Бокс | 27 августа 2023, 13:31 13
Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»
Рио ФЕРДИНАНД: «Это не победа, но Дюбуа изрядно встряхнул Усика»

Экс-футболист – о боксерском поединке Александра Усика с Даниэлем Дюбуа

Аргентинский футбол - почему за ним стоит следить и как это делать
Футбол | 27 августа 2023, 22:07 0
Аргентинский футбол - почему за ним стоит следить и как это делать
Аргентинский футбол - почему за ним стоит следить и как это делать

Стартовавший Кубок лиги - хороший повод начать следить за футболом Аргентины

«Даниель, так нельзя». Усик провел воспитательную беседу с Дюбуа
Бокс | 27.08.2023, 01:32
«Даниель, так нельзя». Усик провел воспитательную беседу с Дюбуа
«Даниель, так нельзя». Усик провел воспитательную беседу с Дюбуа
Удаление и ливень – не помеха. Шахтер одолел образцовую защиту Колоса
Футбол | 27.08.2023, 16:56
Удаление и ливень – не помеха. Шахтер одолел образцовую защиту Колоса
Удаление и ливень – не помеха. Шахтер одолел образцовую защиту Колоса
Тони БЕЛЛЬЮ: «Это фото заменяет тысячу слов»
Бокс | 27.08.2023, 12:20
Тони БЕЛЛЬЮ: «Это фото заменяет тысячу слов»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Это фото заменяет тысячу слов»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олег Заворотный
Ну б...ь, візьміть ще 5 воротарів. Всім вже зрозуміло що цз потрібен, хоча б один рівневий
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик получил рекордный рейтинг у FIFA
Мудрик получил рекордный рейтинг у FIFA
26.08.2023, 19:58 18
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Вчера мы играли против сборной Африки»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Вчера мы играли против сборной Африки»
25.08.2023, 16:28 11
Футбол
ВИДЕО. Дюбуа пробил Усику ниже пояса. Украинец упал на ринг
ВИДЕО. Дюбуа пробил Усику ниже пояса. Украинец упал на ринг
27.08.2023, 01:03 2
Бокс
Корниенко в Ворскле: возвращение домой как спасательный круг от Шахтера
Корниенко в Ворскле: возвращение домой как спасательный круг от Шахтера
26.08.2023, 08:15 14
Футбол
Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде
Отомстил за подлый удар ниже пояса. Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде
27.08.2023, 01:20 139
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «Это не был удар ниже пояса. Надо назначить реванш»
Фрэнк УОРРЕН: «Это не был удар ниже пояса. Надо назначить реванш»
27.08.2023, 02:42 17
Бокс
САБО о матче Динамо и Бешикташа: «Мне не понравилось судейство»
САБО о матче Динамо и Бешикташа: «Мне не понравилось судейство»
25.08.2023, 19:05 3
Футбол
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Удар ниже пояса. Видео боя и нокаута
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Удар ниже пояса. Видео боя и нокаута
27.08.2023, 01:40 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем