Украина. Премьер лига27 августа 2023, 22:09 | Обновлено 27 августа 2023, 22:21
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Источник: Динамо заинтересовано в приобретении хорватского защитника
Крешимир Кризманич являтся капитаном хорватского клуба «Горица»
27 августа 2023, 22:09 | Обновлено 27 августа 2023, 22:21
1654
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Киевское «Динамо» заинтересовано в приобретении капитана хорватского клуба «Горица» Крешимира Кризманича, информирует ТаТоТаке.
23-летний левый центрбек был основным защитником молодежной сборной Хорватии (9 матчей, без голов).
С 2018 года он провел за хорватский клуб «Горица» 112 матчей, без забитых голов.
По данным веб-портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 1,8 млн евро.
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Ну б...ь, візьміть ще 5 воротарів. Всім вже зрозуміло що цз потрібен, хоча б один рівневий
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