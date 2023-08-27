Источник: Динамо заинтересовано в приобретении хорватского защитника

Киевское «Динамо» заинтересовано в приобретении капитана хорватского клуба «Горица» Крешимира Кризманича, информирует ТаТоТаке.

23-летний левый центрбек был основным защитником молодежной сборной Хорватии (9 матчей, без голов).

С 2018 года он провел за хорватский клуб «Горица» 112 матчей, без забитых голов.

По данным веб-портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 1,8 млн евро.