ОФИЦИАЛЬНО. Реал Сосьедад подписал конкурента Зинченко

Испанский «Реал Сосьедад» официально сообщил о подписании контракта с шотландским защитником лондонского «Арсенала» Кирана Тирни.

Речь идет об аренде до конца текущего сезона. По информации СМИ, опция или обязательство выкупить Тирни в арендном соглашении не прописана. Трансферная стоимость 26-летнего защитника сборной Шотландии оценивается в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Тирни 1 гол и 2 ассиста в 36 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Он был конкурентом Александра Зинченко на позиции левого защитника.