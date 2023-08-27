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Испания
27 августа 2023, 21:21 |
819
0

ОФИЦИАЛЬНО. Реал Сосьедад подписал конкурента Зинченко

Киран Тирни покинул «Арсенал»

27 августа 2023, 21:21 |
819
0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Сосьедад подписал конкурента Зинченко
ФК Реал Сосьедад

Испанский «Реал Сосьедад» официально сообщил о подписании контракта с шотландским защитником лондонского «Арсенала» Кирана Тирни.

Речь идет об аренде до конца текущего сезона. По информации СМИ, опция или обязательство выкупить Тирни в арендном соглашении не прописана. Трансферная стоимость 26-летнего защитника сборной Шотландии оценивается в 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Тирни 1 гол и 2 ассиста в 36 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Он был конкурентом Александра Зинченко на позиции левого защитника.

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Киран Тирни Арсенал Лондон Реал Сосьедад аренда игрока трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник ФК Реал Сосьедад
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