Ворскла – Черноморец. Стали известны стартовые составы
Матч 5-го тура УПЛ начнется в 17:00
Сегодня, 27 августа, «Ворскла» на своем домашнем стадионе в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 13-е и 4-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Виктора Скрипника и Романа Григорчука на матч:
«Ворскла»: Исенко, Пердута, Скляр, Корниенко, Юрченко, Степанюк, Павлюк, Бацула, Челядин, Кане, Сантана.
«Черноморец»: Шевченко, Брагару, Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Кузык, Шпорн, Штогрин, Иеде, Бойчук.
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