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Украина. Премьер лига
27 августа 2023, 16:31 |
393
0

Ворскла – Черноморец. Стали известны стартовые составы

Матч 5-го тура УПЛ начнется в 17:00

27 августа 2023, 16:31 |
393
0
Ворскла – Черноморец. Стали известны стартовые составы
УПЛ

Сегодня, 27 августа, «Ворскла» на своем домашнем стадионе в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 13-е и 4-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Виктора Скрипника и Романа Григорчука на матч:

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Скляр, Корниенко, Юрченко, Степанюк, Павлюк, Бацула, Челядин, Кане, Сантана.

«Черноморец»: Шевченко, Брагару, Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Кузык, Шпорн, Штогрин, Иеде, Бойчук.

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Ворскла Полтава Черноморец Одесса Ворскла - Черноморец стартовые составы
Источник Sport.ua
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