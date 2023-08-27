Ворскла – Черноморец. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 27 августа, «Ворскла» на своем домашнем стадионе в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 13-е и 4-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Виктора Скрипника и Романа Григорчука на матч:

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Скляр, Корниенко, Юрченко, Степанюк, Павлюк, Бацула, Челядин, Кане, Сантана.

«Черноморец»: Шевченко, Брагару, Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Кузык, Шпорн, Штогрин, Иеде, Бойчук.