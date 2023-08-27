ВИДЕО. Жена Месси перепутала мужа с Жорди Альбой и чуть не поцеловала его
Антонелла Роккуццо выбежала на поле, чтобы поздравить Лионеля с триумфом
Антонелла Рокуццо, жена аргентинского форварда Лионеля Месси, попала в забавную ситуацию после финала Кубка лиг.
Жена Лео выбежала на поле, чтобы поздравить мужа с триумфом, но что-то пошло не так.
Антонелла перепутала Месси с Жорди Альбой и бросилась в его объятия. Бывший защитник «Барселоны» улыбнулся, Рокуццо поняла свою ошибку и вовремя удержалась, чтобы не поцеловать испанца. Затем они рассмеялись и обнялись.
В финале Кубка лиг «Интер Майами» в серии пенальти обыграл «Нэшвилл», и Лионель Месси завоевал свой первый трофей за клуб из Флориды.
ВИДЕО. Жена Месси перепутала мужа с Жорди Альбой и чуть не поцеловала его
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