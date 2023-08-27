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  4. ВИДЕО. Жена Месси перепутала мужа с Жорди Альбой и чуть не поцеловала его
Major League Soccer
27 августа 2023, 15:43 | Обновлено 27 августа 2023, 15:50
985
2

ВИДЕО. Жена Месси перепутала мужа с Жорди Альбой и чуть не поцеловала его

Антонелла Роккуццо выбежала на поле, чтобы поздравить Лионеля с триумфом

27 августа 2023, 15:43 | Обновлено 27 августа 2023, 15:50
985
2
ВИДЕО. Жена Месси перепутала мужа с Жорди Альбой и чуть не поцеловала его
Twitter

Антонелла Рокуццо, жена аргентинского форварда Лионеля Месси, попала в забавную ситуацию после финала Кубка лиг.

Жена Лео выбежала на поле, чтобы поздравить мужа с триумфом, но что-то пошло не так.

Антонелла перепутала Месси с Жорди Альбой и бросилась в его объятия. Бывший защитник «Барселоны» улыбнулся, Рокуццо поняла свою ошибку и вовремя удержалась, чтобы не поцеловать испанца. Затем они рассмеялись и обнялись.

В финале Кубка лиг «Интер Майами» в серии пенальти обыграл «Нэшвилл», и Лионель Месси завоевал свой первый трофей за клуб из Флориды.

ВИДЕО. Жена Месси перепутала мужа с Жорди Альбой и чуть не поцеловала его

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Интер Майами Major League Soccer (MLS) Лионель Месси видео Антонелла Роккуццо Жорди Альба
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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alex73776
Ой Льоня це ти прийшов?а хто поряд зі мной лежит,це Жора!Ой я така заклопотана,така заклопотана!)
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0
GloryUkraine
З чого ви таке вигадали? 
В Аргентині всі цілуються при вітанні, при знайомстві, при поздоровленні. В Іспанії, Італіі майже так само. Це як в Україні потиснути руку.
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