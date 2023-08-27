Николай Кухаревич дебютировал за Суонси в Чемпионшипе

Вчера, 26 августа, в матче «Престон» - «Суонси» (2:1) за валлийскую команду дебютировал украинский нападающий Николай Кухаревич.

Он вышел на поле на 83-й минуте, но, к сожалению, не смог помочь команде спастись от поражения. Из-за слишком малого количества игровых минут портал WhoScored даже не поставил оценку нападающему.

Напомним, почти месяц назад «Суонси» объявило о трансфере Николая из французского «Труа».

В прошлом сезоне 22-летний нападающий выступал за шотландский «Хиберниан» на правах аренды. В 15 матчах за клуб он забил 5 голов и отдал 1 ассист.