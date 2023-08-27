ОФИЦИАЛЬНО. Нейтан Телла перешел в Байер
Экс-вингер «Саутгемптона» и «Бернли» едет покорять Германию
Английский вингер «Саутгемптона» Нейтан Телла официально перешел в леверкузенский «Байер».
«Святые» получат за своего игрока 23 миллиона евро. 24-летний вингер подписал с немецким клубом пятилетний контракт.
Прошлый сезон Нейтан Телла провел в аренде в «Бернли» и помог команде вернуться в Английскую Премьер-лигу. В Чемпионшипе сезона 2022/23 Нейтан отыграл 39 матчей, забив 17 голов и отдав 5 ассистов. Игрока использовали на всех позициях в нападении, но в основном он был задействован как правый вингер.
Zur Meldung 👉 https://t.co/GzmnR4RpCU#Tella2028 | #Bayer04 | #Werkself— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) August 27, 2023
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