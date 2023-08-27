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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Нейтан Телла перешел в Байер
Германия
27 августа 2023, 15:18 |
210
0

ОФИЦИАЛЬНО. Нейтан Телла перешел в Байер

Экс-вингер «Саутгемптона» и «Бернли» едет покорять Германию

27 августа 2023, 15:18 |
210
0
ОФИЦИАЛЬНО. Нейтан Телла перешел в Байер
ФК Байер. Нейтан Телла

Английский вингер «Саутгемптона» Нейтан Телла официально перешел в леверкузенский «Байер».

«Святые» получат за своего игрока 23 миллиона евро. 24-летний вингер подписал с немецким клубом пятилетний контракт.

Прошлый сезон Нейтан Телла провел в аренде в «Бернли» и помог команде вернуться в Английскую Премьер-лигу. В Чемпионшипе сезона 2022/23 Нейтан отыграл 39 матчей, забив 17 голов и отдав 5 ассистов. Игрока использовали на всех позициях в нападении, но в основном он был задействован как правый вингер.

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Нейтан Телла Байер Саутгемптон Бернли трансферы трансферы Бундеслиги Чемпионшип
Источник ФК Байер
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