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  4. Колос – Шахтер. Азаров и Судаков – в заявке «горняков»
Украина. Премьер лига
27 августа 2023, 13:51 | Обновлено 27 августа 2023, 13:57
316
4

Колос – Шахтер. Азаров и Судаков – в заявке «горняков»

Стали известны составы команд на матч УПЛ

27 августа 2023, 13:51 | Обновлено 27 августа 2023, 13:57
316
4
Колос – Шахтер. Азаров и Судаков – в заявке «горняков»
ФК Колос Ковалевка

В 15:00 в Ковалевке начнется матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и донецким «Шахтером».

В составе «горняков» впервые на поле появится Ираклий Азаров. И начнет он матч в стартовом составе команды. Стоит отметить и возвращение в заявку Георгий Судакова, восстановившегося после операции на аппендиците – он в запасе «Шахтера».

«Колос»: Фесюн – Цуриков, Гончаренко, Бурда, Кукош, Лучкевич, Ориховский, Богданов, Мякушко, Демченко, Безбородько.

«Шахтер»: Ризнык – Степаненко, Крыськив, Зубков, Гочолеишвили, Сикан, Азаров, Матвиенко, Назарина, Козик, Кащук.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Шахтер».

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стартовые составы Колос Ковалевка Шахтер Донецк Колос - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Георгий Судаков Ираклий Азаров
Источник Sport.ua
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Умник
Степаненко вместе с назариной?
Прикольно
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0
Reineke
Цікаво
Ответить
0
Gargantua
вместо Топалова будет Азаров
а как же Педринья?
Ответить
-1
Footbulka
Колос переможе 2:1 
Ответить
-1
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