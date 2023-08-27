Колос – Шахтер. Азаров и Судаков – в заявке «горняков»

В 15:00 в Ковалевке начнется матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги между «Колосом» и донецким «Шахтером».

В составе «горняков» впервые на поле появится Ираклий Азаров. И начнет он матч в стартовом составе команды. Стоит отметить и возвращение в заявку Георгий Судакова, восстановившегося после операции на аппендиците – он в запасе «Шахтера».

«Колос»: Фесюн – Цуриков, Гончаренко, Бурда, Кукош, Лучкевич, Ориховский, Богданов, Мякушко, Демченко, Безбородько.

«Шахтер»: Ризнык – Степаненко, Крыськив, Зубков, Гочолеишвили, Сикан, Азаров, Матвиенко, Назарина, Козик, Кащук.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Шахтер».