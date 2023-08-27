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  4. Деньги вместо амбиций: Аль-Ахли объявил о трансфере испанского таланта
Саудовская Аравия
27 августа 2023, 13:54 | Обновлено 27 августа 2023, 13:55
896
0

Деньги вместо амбиций: Аль-Ахли объявил о трансфере испанского таланта

Габриэль Вейга покидает европейский футбол

27 августа 2023, 13:54 | Обновлено 27 августа 2023, 13:55
896
0
Деньги вместо амбиций: Аль-Ахли объявил о трансфере испанского таланта
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Вейга

Испанский полузащитник Габриэль Вейга официально перешел в саудовский «Аль-Ахли» из «Сельты».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составляет 30 миллионов евро и 6 миллионов евро в виде возможных бонусов. Контракт с молодым испанцем подписан до 2026 года.

21-летний Габриэль Вейга в этом сезоне успел сыграть всего 17 минут, после чего начались серьезные переговоры по его будущему. Сначала все инсайдеры во главе с Фабрицио Романо сообщали, что его трансфер в «Наполи» – решенный вопрос, но «Сельта» решила пересмотреть условия перехода, после чего на горизонте появился «Аль-Ахли» с более привлекательным финансовым предложением и для клуба , и для игрока.

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Габриэль Вейга Аль-Ахли Джидда Сельта трансферы трансферы Ла Лиги
Источник ФК Аль-Ахли
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