Деньги вместо амбиций: Аль-Ахли объявил о трансфере испанского таланта
Габриэль Вейга покидает европейский футбол
Испанский полузащитник Габриэль Вейга официально перешел в саудовский «Аль-Ахли» из «Сельты».
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составляет 30 миллионов евро и 6 миллионов евро в виде возможных бонусов. Контракт с молодым испанцем подписан до 2026 года.
21-летний Габриэль Вейга в этом сезоне успел сыграть всего 17 минут, после чего начались серьезные переговоры по его будущему. Сначала все инсайдеры во главе с Фабрицио Романо сообщали, что его трансфер в «Наполи» – решенный вопрос, но «Сельта» решила пересмотреть условия перехода, после чего на горизонте появился «Аль-Ахли» с более привлекательным финансовым предложением и для клуба , и для игрока.
🥶🤩#VeigaToAlahli pic.twitter.com/SAZ39RxfBs— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 26, 2023
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