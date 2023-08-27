Деньги вместо амбиций: Аль-Ахли объявил о трансфере испанского таланта

Испанский полузащитник Габриэль Вейга официально перешел в саудовский «Аль-Ахли» из «Сельты».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составляет 30 миллионов евро и 6 миллионов евро в виде возможных бонусов. Контракт с молодым испанцем подписан до 2026 года.

21-летний Габриэль Вейга в этом сезоне успел сыграть всего 17 минут, после чего начались серьезные переговоры по его будущему. Сначала все инсайдеры во главе с Фабрицио Романо сообщали, что его трансфер в «Наполи» – решенный вопрос, но «Сельта» решила пересмотреть условия перехода, после чего на горизонте появился «Аль-Ахли» с более привлекательным финансовым предложением и для клуба , и для игрока.