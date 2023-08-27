Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я не понимаю, где дискриминация в моих словах»
Главный тренер «Динамо» объяснил, что имел в виду
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что имел в виду, когда назвал «Бешикташ» «сборной Африки».
«Я ни в коем случае не недооценивал «Бешикташ». Наоборот, я хотел сказать, что «Бешикташ» в этом сезоне собрал хорошую команду из иностранцев. Я сделал акцент на Африке, чтобы похвалить селекцию «Бешикташа».
Я не понимаю, где дискриминация в моих словах. Я много лет работал с африканскими футболистами. Мои слова о многих африканцах в «Бешикташе» не были проявлением негатива или дискриминации. «Бешикташ» в этом сезоне оформил хорошие трансферы и готов бороться за чемпионство в Турции.
Когда я был тренером сборной Турции, то не мог найти игроков в «Бешикташе», «Галатасарае» и «Фенербахче», чтобы пригласить их в национальную команду. А все потому, что в Турции больше дают шанс иностранным игрокам».
Ранее защитник «Бешикташа» Артур Масуаку обвинил Мирчу Луческу в расизме.
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