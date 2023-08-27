Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минай – Заря. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
27 августа 2023, 12:18 |
269
0

Минай – Заря. Стали известны стартовые составы

Матч 5-го тура УПЛ начнется в 13:00

27 августа 2023, 12:18 |
269
0
Минай – Заря. Стали известны стартовые составы
ФК Заря

Сегодня, 27 августа, «Минай» на своем домашнем стадионе в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 16-е и 11-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Владимира Шарана и Ненада Лалатовича на матч:

«Минай»: Бандура, Немчанинов, Солдат, Кравчук, Дмитрук, Булеза, Гечев, Твердохлеб, Виттенчук, Ралюченко, Вишневский.

«Заря»: Турбаевский, Снурницын, Батагов, Джордан, Вантух, Кирюханцев, Мичин, Волошин, Горбач, Антюх, Бугай.

По теме:
Минай – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карпаты-2 – ЮКСА, Звягель – Локомотив, Рух-2 – Нива В. Смотреть онлайн LIVE
Металлург – Чернигов, Левый берег – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Минай Заря Луганск Минай - Заря стартовые составы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Джаред Андерсон нокаутировал Андрея Руденко в 5-м раунде
Бокс | 27 августа 2023, 07:59 2
ВИДЕО. Как Джаред Андерсон нокаутировал Андрея Руденко в 5-м раунде
ВИДЕО. Как Джаред Андерсон нокаутировал Андрея Руденко в 5-м раунде

39-летний украинец ничего не смог противопоставить 23-летнему американцу

«Даниель, так нельзя». Усик провел воспитательную беседу с Дюбуа
Бокс | 27 августа 2023, 01:32 10
«Даниель, так нельзя». Усик провел воспитательную беседу с Дюбуа
«Даниель, так нельзя». Усик провел воспитательную беседу с Дюбуа

Украинец после победы пообщался с побежденным соперником

Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
Бокс | 27.08.2023, 04:05
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
Красюк выложил в интернет скриншот момента удара Дюбуа ниже пояса Усика
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я не понимаю, где дискриминация в моих словах»
Футбол | 27.08.2023, 12:55
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я не понимаю, где дискриминация в моих словах»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я не понимаю, где дискриминация в моих словах»
Лапин нокаутировал немца на разогреве у Усика и взял пояс IBO International
Бокс | 26.08.2023, 20:53
Лапин нокаутировал немца на разогреве у Усика и взял пояс IBO International
Лапин нокаутировал немца на разогреве у Усика и взял пояс IBO International
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Корниенко в Ворскле: возвращение домой как спасательный круг от Шахтера
Корниенко в Ворскле: возвращение домой как спасательный круг от Шахтера
26.08.2023, 08:15 14
Футбол
Дэвид БЕКХЭМ: «После перехода Месси люди спрашивают: «Это постановка?»
Дэвид БЕКХЭМ: «После перехода Месси люди спрашивают: «Это постановка?»
25.08.2023, 12:10
Футбол
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Удар ниже пояса. Видео боя и нокаута
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Удар ниже пояса. Видео боя и нокаута
27.08.2023, 01:40 2
Бокс
Гордон опубликовал прослушку Поворознюка, тот предлагал взятку жертве
Гордон опубликовал прослушку Поворознюка, тот предлагал взятку жертве
26.08.2023, 05:40 3
Футбол
Майкл КОНЛАН: «Если бы нокдаун начали считать – Усик поднялся бы»
Майкл КОНЛАН: «Если бы нокдаун начали считать – Усик поднялся бы»
27.08.2023, 04:29
Бокс
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
27.08.2023, 00:35
Волейбол
Сергей КРАВЧЕНКО: «Никто не хотел, чтобы «Днепр» выиграл чемпионат»
Сергей КРАВЧЕНКО: «Никто не хотел, чтобы «Днепр» выиграл чемпионат»
25.08.2023, 16:43 23
Футбол
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа
26.08.2023, 18:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем