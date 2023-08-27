Минай – Заря. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 27 августа, «Минай» на своем домашнем стадионе в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 16-е и 11-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Владимира Шарана и Ненада Лалатовича на матч:

«Минай»: Бандура, Немчанинов, Солдат, Кравчук, Дмитрук, Булеза, Гечев, Твердохлеб, Виттенчук, Ралюченко, Вишневский.

«Заря»: Турбаевский, Снурницын, Батагов, Джордан, Вантух, Кирюханцев, Мичин, Волошин, Горбач, Антюх, Бугай.