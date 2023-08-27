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27 августа 2023, 11:55 |
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 августа

Важные события во всех видах спорта

27 августа 2023, 11:55 |
74
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 августа
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Колос – Шахтер

Favbet 7.90 – 4.70 – 1.41

16:00 Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити

Favbet 16.00 – 7.60 – 1.21

18:30 Ньюкасл – Ливерпуль

Favbet 2.27 – 3.96 – 3.11

18:30 Вильярреал – Барселона

Favbet 3.67 – 3.75 – 2.10

19:30 Ювентус – Болонья

Favbet 1.58 – 4.35 – 6.51

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Источник Sport.ua
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