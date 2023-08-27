СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 августа

В воскресенье, 27 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Колос – Шахтер

7.90 – 4.70 – 1.41

16:00 Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити

16.00 – 7.60 – 1.21

18:30 Ньюкасл – Ливерпуль

2.27 – 3.96 – 3.11

18:30 Вильярреал – Барселона

3.67 – 3.75 – 2.10

19:30 Ювентус – Болонья

1.58 – 4.35 – 6.51