Другие новости27 августа 2023, 11:55 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 августа
Важные события во всех видах спорта
27 августа 2023, 11:55 |
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В воскресенье, 27 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Колос – Шахтер
16:00 Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити
18:30 Ньюкасл – Ливерпуль
18:30 Вильярреал – Барселона
19:30 Ювентус – Болонья
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