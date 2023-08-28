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Англия
28 августа 2023, 01:32 | Обновлено 28 августа 2023, 01:40
169
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Челси нужны новый вратарь и игрок атаки»

Главный тренер «синих» считает, что его команда еще полностью не укомплектована

28 августа 2023, 01:32 | Обновлено 28 августа 2023, 01:40
169
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Челси нужны новый вратарь и игрок атаки»
ФК Челсі. Маурісіо Почеттіно.

51-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино заявил, что «Челси» нужны еще два новичка.

«Нам нужен еще один вратарь. У нас очень талантливые молодые вратари, но им нужно время. Еще речь идет о подходящем игроке в атаку.

Если мы сможем получить игрока с нужными характеристиками – хорошо. Но цель не в том, чтобы просто добавить еще одного футболиста. Мы не хотим тормозить прогресс некоторых молодых ребят.

Трансферное окно открыто, и клуб работает. Есть некоторые слухи, может, они правдивы, может, нет. Мы сообщим, когда что-то произойдет», – сказал тренер «пенсионеров».

В это трансферное окно «Челси» уже подписал 9 игроков на общую сумму 401 миллион евро.

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Челси Маурисио Почеттино Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы АПЛ трансферы
Источник ESPN
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