Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Челси нужны новый вратарь и игрок атаки»

51-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино заявил, что «Челси» нужны еще два новичка.

«Нам нужен еще один вратарь. У нас очень талантливые молодые вратари, но им нужно время. Еще речь идет о подходящем игроке в атаку.

Если мы сможем получить игрока с нужными характеристиками – хорошо. Но цель не в том, чтобы просто добавить еще одного футболиста. Мы не хотим тормозить прогресс некоторых молодых ребят.

Трансферное окно открыто, и клуб работает. Есть некоторые слухи, может, они правдивы, может, нет. Мы сообщим, когда что-то произойдет», – сказал тренер «пенсионеров».

В это трансферное окно «Челси» уже подписал 9 игроков на общую сумму 401 миллион евро.