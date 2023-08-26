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US Open
26 августа 2023, 23:02 |
320
0

Бадоса и Андрееску снялись с US Open

Даяна Ястремская сохраняет шансы попасть с основу как лаки-лузер

26 августа 2023, 23:02 |
320
0
Бадоса и Андрееску снялись с US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса

Чемпионка US Open 2019 Бьянка Андрееску снялась с Открытого чемпионата США по теннису. Ранее сообщалось, что у нее был стрессовый перелом в спине.

Также не сыграет на кортах Нью-Йорка и испанка Паула Бадоса, которая досрочно завершает сезон.

«После долгих месяцев борьбы за возможность снова участвовать в соревнованиях, я решила завершить свой сезон. Те из вас, кто знает меня, знают, как сильно я люблю соревноваться, и как трудно мне было принять это решение. Вместе с моей командой мы перепробовали всё, но боль не позволяет мне двигаться дальше», – сообщила болельщикам тенниса испанка.

Отметим, что таким образом освободилось два места в основе, украинка Даяна Ястремская, которая проиграла в финале квалификации, сохраняет шансы попасть с основу как лаки-лузер.

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US Open 2023 Паула Бадоса Бьянка Андрееску Даяна Ястремская
Источник Twitter
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