Клубы АПЛ потратили рекордную сумму на трансферы этим летом
Английские команды побили рекорд по затратам на трансферы
Клубы английской Премьер-лиги побили рекорд по расходам на трансферы за неделю до закрытия трансферного окна.
Как сообщает Deloitte, команды АПЛ потратили 1,95 миллиарда фунтов. Это уже больше, чем за все прошлое лето – тогда английские клубы выплатили 1,92 миллиарда.
Отмечается, что к 25 августа 2022 года команды АПЛ израсходовали на 500 млн фунтов меньше, чем к сегодняшнему дню.
В число крупнейших трансферов этого лета вошли переход Мойсеса Кайседо из «Брайтона» в «Челси» (100+15 миллионов фунтов) и Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал» (100+5 миллионов фунтов).
Больше всех среди английских клубов потратил лондонский «Челси» – около 340 млн фунтов. На данный момент это мировой рекорд для летнего трансферного окна.
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