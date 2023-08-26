Клубы АПЛ потратили рекордную сумму на трансферы этим летом

Клубы английской Премьер-лиги побили рекорд по расходам на трансферы за неделю до закрытия трансферного окна.

Как сообщает Deloitte, команды АПЛ потратили 1,95 миллиарда фунтов. Это уже больше, чем за все прошлое лето – тогда английские клубы выплатили 1,92 миллиарда.

Отмечается, что к 25 августа 2022 года команды АПЛ израсходовали на 500 млн фунтов меньше, чем к сегодняшнему дню.

В число крупнейших трансферов этого лета вошли переход Мойсеса Кайседо из «Брайтона» в «Челси» (100+15 миллионов фунтов) и Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал» (100+5 миллионов фунтов).

Больше всех среди английских клубов потратил лондонский «Челси» – около 340 млн фунтов. На данный момент это мировой рекорд для летнего трансферного окна.