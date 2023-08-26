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  4. Клубы АПЛ потратили рекордную сумму на трансферы этим летом
Англия
26 августа 2023, 22:45 |
206
0

Клубы АПЛ потратили рекордную сумму на трансферы этим летом

Английские команды побили рекорд по затратам на трансферы

26 августа 2023, 22:45 |
206
0
Клубы АПЛ потратили рекордную сумму на трансферы этим летом
justarsenal.com. Деклан Райс та Мойсес Кайседо

Клубы английской Премьер-лиги побили рекорд по расходам на трансферы за неделю до закрытия трансферного окна.

Как сообщает Deloitte, команды АПЛ потратили 1,95 миллиарда фунтов. Это уже больше, чем за все прошлое лето – тогда английские клубы выплатили 1,92 миллиарда.

Отмечается, что к 25 августа 2022 года команды АПЛ израсходовали на 500 млн фунтов меньше, чем к сегодняшнему дню.

В число крупнейших трансферов этого лета вошли переход Мойсеса Кайседо из «Брайтона» в «Челси» (100+15 миллионов фунтов) и Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал» (100+5 миллионов фунтов).

Больше всех среди английских клубов потратил лондонский «Челси» – около 340 млн фунтов. На данный момент это мировой рекорд для летнего трансферного окна.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы АПЛ трансферы Челси Мойсес Кайседо Брайтон Деклан Райс Арсенал Лондон Вест Хэм
Источник Sport.ua
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