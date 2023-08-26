Барселона готова взять в аренду Жоау Феликса 

«Барселона» готова взять 23-летнего португальского нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса в аренду без права выкупа.

При этом, «Барса» готова платить всю зарплату португальцу во время действия арендного соглашения.

Отмечается, что главный тренер «сине-гранатовых» Хави дал добро на сделку по игроку «Атлетико».

«Каталонцы» не готовы платить за аренду игрока и не готовы даже на опцию выкупа.

Во второй половине сезона-2022/2023 Феликс выступал за лондонский «Челси» на правах аренды. На его счету 20 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Контракт игрока с «Атлетико» действует до конца июня 2027 года.