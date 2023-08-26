Барселона готова взять в аренду Жоау Феликса
Португальский нападающий может все таки оказаться в каталонском клубе
«Барселона» готова взять 23-летнего португальского нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса в аренду без права выкупа.
При этом, «Барса» готова платить всю зарплату португальцу во время действия арендного соглашения.
Отмечается, что главный тренер «сине-гранатовых» Хави дал добро на сделку по игроку «Атлетико».
«Каталонцы» не готовы платить за аренду игрока и не готовы даже на опцию выкупа.
Во второй половине сезона-2022/2023 Феликс выступал за лондонский «Челси» на правах аренды. На его счету 20 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Контракт игрока с «Атлетико» действует до конца июня 2027 года.
📁 CARPETA JOÃO FÉLIX— Jijantes FC (@JijantesFC) August 25, 2023
✈ Xavi ha dado el OK para la operación a la dirección deportiva del club.
☝🏼 El club quiere una cesión simple del jugador de 1 año SIN opción de compra.
👍🏼 El Barça ya ha dado el OK al Atlético de Madrid que asumiría el 100% de la ficha del portugués. pic.twitter.com/0EVCL4kU0e
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