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Испания
26 августа 2023, 22:17 | Обновлено 26 августа 2023, 22:18
343
0

Барселона готова взять в аренду Жоау Феликса 

Португальский нападающий может все таки оказаться в каталонском клубе

26 августа 2023, 22:17 | Обновлено 26 августа 2023, 22:18
343
0
Барселона готова взять в аренду Жоау Феликса 
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

«Барселона» готова взять 23-летнего португальского нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса в аренду без права выкупа.

При этом, «Барса» готова платить всю зарплату португальцу во время действия арендного соглашения.

Отмечается, что главный тренер «сине-гранатовых» Хави дал добро на сделку по игроку «Атлетико».

«Каталонцы» не готовы платить за аренду игрока и не готовы даже на опцию выкупа.

Во второй половине сезона-2022/2023 Феликс выступал за лондонский «Челси» на правах аренды. На его счету 20 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами. Контракт игрока с «Атлетико» действует до конца июня 2027 года.

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Источник Twitter
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