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26 августа 2023, 22:05 | Обновлено 26 августа 2023, 22:08
373
0

Владислав Кулач забил дебютный гол в сезоне за Зиру

Украинский нападающий отличился забитым голом в чемпионате Азербайджана

26 августа 2023, 22:05 | Обновлено 26 августа 2023, 22:08
373
0
Владислав Кулач забил дебютный гол в сезоне за Зиру
ФК Зира. Владислав Кулач.

30-летний украинский нападающий азербайджанской команды «Зира» Владислав Кулач забил свой дебютный гол в местном чемпионате.

Владислав отличился голом в 4-м туре чемпионата Азербайджана против «Сабаха» из Баку. Сделал он это уже на второй минуте матча. Украинский футболист ударом в касание под перекладину замкнул передачу от партнера по команде.

Гол украинца стал единственным в этом матче.

Напомним, в январе 2023 года Кулач покинул киевское «Динамо» и перебрался в «Зиру».

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Владислав Кулач Динамо Киев чемпионат Азербайджана по футболу Зира
Источник Instagram
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