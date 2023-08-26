Другие новости26 августа 2023, 22:05 | Обновлено 26 августа 2023, 22:08
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Владислав Кулач забил дебютный гол в сезоне за Зиру
Украинский нападающий отличился забитым голом в чемпионате Азербайджана
26 августа 2023, 22:05 | Обновлено 26 августа 2023, 22:08
373
0
30-летний украинский нападающий азербайджанской команды «Зира» Владислав Кулач забил свой дебютный гол в местном чемпионате.
Владислав отличился голом в 4-м туре чемпионата Азербайджана против «Сабаха» из Баку. Сделал он это уже на второй минуте матча. Украинский футболист ударом в касание под перекладину замкнул передачу от партнера по команде.
Гол украинца стал единственным в этом матче.
Напомним, в январе 2023 года Кулач покинул киевское «Динамо» и перебрался в «Зиру».
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