Владислав Кулач забил дебютный гол в сезоне за Зиру

30-летний украинский нападающий азербайджанской команды «Зира» Владислав Кулач забил свой дебютный гол в местном чемпионате.

Владислав отличился голом в 4-м туре чемпионата Азербайджана против «Сабаха» из Баку. Сделал он это уже на второй минуте матча. Украинский футболист ударом в касание под перекладину замкнул передачу от партнера по команде.

Гол украинца стал единственным в этом матче.

Напомним, в январе 2023 года Кулач покинул киевское «Динамо» и перебрался в «Зиру».