Четыре игрока Прикарпатья вернулись в строй перед битвой аутсайдеров

Как стало известно Sport.ua, перед матчем 5-го тура Первой лиги с «Хустом» лазарет «Прикарпатья» сократился на четыре единицы. После пропуска игры с «Буковиной» вернулись в строй защитники Олег Матушевский и Михаил Пыско, полузащитник Максим Стадник и нападающий Роман Барчук.

Точно не сыграют в понедельник продолжающие восстанавливаться после травм вратарь Иван Пицан и капитан команды нападающий Василий Цюцюра. Они занимаются по индивидуальной программе.

К очной встрече «Прикарпатье» и «Хуст» подходят с самыми скромными турнирными показателями в группе А Первой лиги. В первых четырех турах каждая из команд набрала по 1 очку.

Матч «Прикарпатье» — «Хуст» состоится 28 августа. Начало — в 15:30.