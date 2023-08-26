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Украина. Первая лига
26 августа 2023, 21:33 | Обновлено 26 августа 2023, 21:36
102
0

Четыре игрока Прикарпатья вернулись в строй перед битвой аутсайдеров

В понедельник ивано-франковцы ждут гостей из Закарпатья

26 августа 2023, 21:33 | Обновлено 26 августа 2023, 21:36
102
0
Четыре игрока Прикарпатья вернулись в строй перед битвой аутсайдеров

Как стало известно Sport.ua, перед матчем 5-го тура Первой лиги с «Хустом» лазарет «Прикарпатья» сократился на четыре единицы. После пропуска игры с «Буковиной» вернулись в строй защитники Олег Матушевский и Михаил Пыско, полузащитник Максим Стадник и нападающий Роман Барчук.

Точно не сыграют в понедельник продолжающие восстанавливаться после травм вратарь Иван Пицан и капитан команды нападающий Василий Цюцюра. Они занимаются по индивидуальной программе.

К очной встрече «Прикарпатье» и «Хуст» подходят с самыми скромными турнирными показателями в группе А Первой лиги. В первых четырех турах каждая из команд набрала по 1 очку.

Матч «Прикарпатье» — «Хуст» состоится 28 августа. Начало — в 15:30.

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инсайд Прикарпатье Ивано-Франковск
Источник Sport.ua
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