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  4. Клуж выиграл матч чемпионата Румынии, Коноплянка снова остался на банке
Румыния
26 августа 2023, 22:10 |
225
0

Клуж выиграл матч чемпионата Румынии, Коноплянка снова остался на банке

Евгений пока сыграл всего 21 минуту в шести встречах за новый клуб

26 августа 2023, 22:10 |
225
0
Клуж выиграл матч чемпионата Румынии, Коноплянка снова остался на банке
Profimedia. Евгений Коноплянка

ЧФР Клуж в матче 7 тура чемпионата Румынии добыл убедительную победу над ФК «Ботошани» (3:1).

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка на поле не выходил.

Отметим, что Коноплянка перешел в ЧФР Клуж перед началом сезона. С того момента румынский клуб сыграл 6 матчей, а украинец отыграл суммарно 21 минуту, результативными действиями за это время не отметился.

Добавим, что в предыдущем сезоне Евгений играл в составе «Краковии», где его успехи также были минимальными.

Чемпионат Румынии. 7 тур

ЧФР Клуж – «Ботошани» – 3:1
Голы: Отеле (21, 36), Тахцидіс (62) – Флореску (65)

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Евгений Коноплянка ЧФР Клуж Ботошани чемпионат Румынии по футболу
Источник Sport.ua
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