Клуж выиграл матч чемпионата Румынии, Коноплянка снова остался на банке
Евгений пока сыграл всего 21 минуту в шести встречах за новый клуб
ЧФР Клуж в матче 7 тура чемпионата Румынии добыл убедительную победу над ФК «Ботошани» (3:1).
Украинский полузащитник Евгений Коноплянка на поле не выходил.
Отметим, что Коноплянка перешел в ЧФР Клуж перед началом сезона. С того момента румынский клуб сыграл 6 матчей, а украинец отыграл суммарно 21 минуту, результативными действиями за это время не отметился.
Добавим, что в предыдущем сезоне Евгений играл в составе «Краковии», где его успехи также были минимальными.
Чемпионат Румынии. 7 тур
ЧФР Клуж – «Ботошани» – 3:1
Голы: Отеле (21, 36), Тахцидіс (62) – Флореску (65)
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