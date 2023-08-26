Цыганков выйдет в старте Жироны на матч с Севильей, Довбик остался в запасе

26 августа состоится матч 3-го тура Ла Лиги между командами «Севилья» и «Жирона».

У гостей украинец Виктор Цыганков выйдет в основе, а Артем Довбик заявлен в резерве.

После двух туров «Жирона» набрала 4 очка, «Севилья» оба стартовых матча проиграла.

Встреча состоится на арене стадиона «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Время начала – 22:30 по Киеву.