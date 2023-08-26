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  4. Цыганков выйдет в старте Жироны на матч с Севильей, Довбик остался в запасе
Испания
26 августа 2023, 21:31 | Обновлено 26 августа 2023, 21:32
215
0

Цыганков выйдет в старте Жироны на матч с Севильей, Довбик остался в запасе

Время начала – 22:30 по Киеву

26 августа 2023, 21:31 | Обновлено 26 августа 2023, 21:32
215
0
Цыганков выйдет в старте Жироны на матч с Севильей, Довбик остался в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine

26 августа состоится матч 3-го тура Ла Лиги между командами «Севилья» и «Жирона».

У гостей украинец Виктор Цыганков выйдет в основе, а Артем Довбик заявлен в резерве.

После двух туров «Жирона» набрала 4 очка, «Севилья» оба стартовых матча проиграла.

Встреча состоится на арене стадиона «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Время начала – 22:30 по Киеву.

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Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона Севилья Севилья - Жирона стартовые составы
Источник ФК Жирона
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