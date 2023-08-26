Испания26 августа 2023, 21:31 | Обновлено 26 августа 2023, 21:32
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Цыганков выйдет в старте Жироны на матч с Севильей, Довбик остался в запасе
Время начала – 22:30 по Киеву
26 августа 2023, 21:31 | Обновлено 26 августа 2023, 21:32
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26 августа состоится матч 3-го тура Ла Лиги между командами «Севилья» и «Жирона».
У гостей украинец Виктор Цыганков выйдет в основе, а Артем Довбик заявлен в резерве.
После двух туров «Жирона» набрала 4 очка, «Севилья» оба стартовых матча проиграла.
Встреча состоится на арене стадиона «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Время начала – 22:30 по Киеву.
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