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Италия
26 августа 2023, 20:58 |
257
0

Поль Погба близок к возвращению в строй

Французский полузащитник снова готов играть

26 августа 2023, 20:58 |
257
0
Поль Погба близок к возвращению в строй
Getty Images. Поль Погба.

30-летний французский полузащитник итальянского «Ювентуса» Поль Погба восстановился после травмы и готов вернуться на поле.

Футболист сможет сыграть впервые с 14 мая, об этом сообщил главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри.

«Погба в порядке. Он провел очень хорошую рабочую неделю и хорошо отреагировал на интенсивную тренировку, которая проходила в среду. Поль готов сыграть завтра, мы можем на него рассчитывать, – сказал Аллегри на предматчевой пресс-конференции.

Матч 2-го тура Серии А «Ювентус» – «Болонья» состоится 27 августа в 19:30 по киевскому времени.

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Поль Погба Ювентус Болонья Серия A чемпионат Италии по футболу травма
Источник Goal.com
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