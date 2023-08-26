Поль Погба близок к возвращению в строй

30-летний французский полузащитник итальянского «Ювентуса» Поль Погба восстановился после травмы и готов вернуться на поле.

Футболист сможет сыграть впервые с 14 мая, об этом сообщил главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри.

«Погба в порядке. Он провел очень хорошую рабочую неделю и хорошо отреагировал на интенсивную тренировку, которая проходила в среду. Поль готов сыграть завтра, мы можем на него рассчитывать, – сказал Аллегри на предматчевой пресс-конференции.

Матч 2-го тура Серии А «Ювентус» – «Болонья» состоится 27 августа в 19:30 по киевскому времени.