Мудрик получил рекордный рейтинг у FIFA

22-летний украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик получил самую рейтинговую карточку в истории FIFA среди украинских футболистов, обойдя легендарного Андрея Шевченко.

Американская компания футбольных симуляторов Electronic Arts выпустила серию новых карт в игре FIFA 23.

Свою карточку получил и Михаил Мудрик. У новой карты игрока «Челси» рейтинг 97 – это рекорд среди украинских игроков, которые когда-либо были представлены в серии футбольных симуляторов.

Мудрик обошел предыдущего рекордсмена Андрея Шевченко, у которого самый высокий рейтинг составлял 96.