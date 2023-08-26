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Англия
26 августа 2023, 19:58 | Обновлено 26 августа 2023, 20:14
912
7

Мудрик получил рекордный рейтинг у FIFA

Украинский вингер обошел Андрея Шевченко

26 августа 2023, 19:58 | Обновлено 26 августа 2023, 20:14
912
7
Мудрик получил рекордный рейтинг у FIFA
ESPN. Михаил Мудрик.

22-летний украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик получил самую рейтинговую карточку в истории FIFA среди украинских футболистов, обойдя легендарного Андрея Шевченко.

Американская компания футбольных симуляторов Electronic Arts выпустила серию новых карт в игре FIFA 23.

Свою карточку получил и Михаил Мудрик. У новой карты игрока «Челси» рейтинг 97 – это рекорд среди украинских игроков, которые когда-либо были представлены в серии футбольных симуляторов.

Мудрик обошел предыдущего рекордсмена Андрея Шевченко, у которого самый высокий рейтинг составлял 96.

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Челси Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Андрей Шевченко FIFA 23 FIFA (игра)
Источник Sport.ua
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Fant24
Чтоб.он еще играть как шева научился 
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+2
PUMA
Ну у Шевченко карточки кумира.А карточка Мудрыка с мусорного события,те кто получил такие карточки имеют + - такой самый рейтинг карты
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+1
Burevestnik
багато різного-всякого за межами футболу: трюки в соцмережах, почесний громадянин міста, краща карточка ніж у Шеви (!!!) і т.д і т.п.
=
а хорошої гри за 7 місяців в Челсі - 0 цілих і х.. десятих
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0
Болела
малий сьогодні вибив)
біжить як дикий кінь)
Шевченко 96 також в складі..
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0
pricolist
Вже зібрав його 😃
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Я думал кредитку получил
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-1
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