Мудрик получил рекордный рейтинг у FIFA
Украинский вингер обошел Андрея Шевченко
22-летний украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик получил самую рейтинговую карточку в истории FIFA среди украинских футболистов, обойдя легендарного Андрея Шевченко.
Американская компания футбольных симуляторов Electronic Arts выпустила серию новых карт в игре FIFA 23.
Свою карточку получил и Михаил Мудрик. У новой карты игрока «Челси» рейтинг 97 – это рекорд среди украинских игроков, которые когда-либо были представлены в серии футбольных симуляторов.
Мудрик обошел предыдущего рекордсмена Андрея Шевченко, у которого самый высокий рейтинг составлял 96.
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