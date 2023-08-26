Определились финалисты на турнире ATP в Уинстон-Сейлеме

Состоялись матчи 1/2 финала на турнире ATP 250 в Уинстон-Сейлеме, США.

Пятый сеяный Себастьян Баэс из Аргентины на тай-брейке третьего сета одолел лидера посева Борну Чорича из Хорватии и пробился в финал.

Второй полуфинал не состоялся, Себастьян Корда снялся, Иржи Легечка прошел дальше без борьбы.

Уинстон-Сейлем. 1/2 финала

Себастьян Баэс [6] – Борна Чорич [1] – 6:3, 6:7(4), 7:6(2)

Иржи Легечка [5] – Себастьян Корда [3] – техническая победа