ATP26 августа 2023, 18:20 | Обновлено 26 августа 2023, 18:25
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Определились финалисты на турнире ATP в Уинстон-Сейлеме
В большой битве был остановлен лидер посева
26 августа 2023, 18:20 | Обновлено 26 августа 2023, 18:25
108
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Состоялись матчи 1/2 финала на турнире ATP 250 в Уинстон-Сейлеме, США.
Пятый сеяный Себастьян Баэс из Аргентины на тай-брейке третьего сета одолел лидера посева Борну Чорича из Хорватии и пробился в финал.
Второй полуфинал не состоялся, Себастьян Корда снялся, Иржи Легечка прошел дальше без борьбы.
Уинстон-Сейлем. 1/2 финала
Себастьян Баэс [6] – Борна Чорич [1] – 6:3, 6:7(4), 7:6(2)
Иржи Легечка [5] – Себастьян Корда [3] – техническая победа
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