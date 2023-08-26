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  4. ВИДЕО. Что не так с Леоненко, который иногда несет полный бред?
Украина. Премьер лига
26 августа 2023, 18:03 | Обновлено 26 августа 2023, 18:25
1431
4

ВИДЕО. Что не так с Леоненко, который иногда несет полный бред?

Экс-футболист и экс-эксперт может быть опасным

26 августа 2023, 18:03 | Обновлено 26 августа 2023, 18:25
1431
4
ВИДЕО. Что не так с Леоненко, который иногда несет полный бред?
Twitter. Виктор Леоненко

Вас не бесит, что Виктора Леоненко постоянно все цитируют и публикуют, тогда как сам экс-эксперт несет иногда полный бред?

Что с ним не так? И чем опасен Леон для украинских болельщиков? «Записки украинского болельщика» попытались во всем этом разобраться.

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видео Виктор Леоненко
Источник Sport.ua
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Павло
Це sport.ua в якості самокритики розмістив? Ви ж самі постійно Вітіну маячню публікуєте...
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+3
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Fitness.sports
Явно ещё и кусается
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0
Xvalenok03
Специально посмотрел.
Начинается с того, что, как сказал макс опанасенко, никто леоненко не смотрит, не слышит, но все его цитируют. 
То есть никто не знает, что он сказал, но все его проклинают за сказанное. Макс сам это своими словами подтвердил. 
Автор ролика тоже его цитирует - типа, вот леоненко сказал в  каком-то смысле. Но ни одного доказательства. 
Неприятное чувство, что организованная травля человека. 
У леоненко много недостатков, но это травля. 
Убило что макс делит футболистов на белую кость, аристократию и на чернь, об которую можно вытирать ноги. 
Страшно становится жить в такой стране. Если не русня тебя убьёт, то свои затравят. 
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-1
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