ВИДЕО. Что не так с Леоненко, который иногда несет полный бред?

Вас не бесит, что Виктора Леоненко постоянно все цитируют и публикуют, тогда как сам экс-эксперт несет иногда полный бред?

Что с ним не так? И чем опасен Леон для украинских болельщиков? «Записки украинского болельщика» попытались во всем этом разобраться.