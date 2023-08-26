Украина. Премьер лига26 августа 2023, 16:28 | Обновлено 26 августа 2023, 16:42
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Калитвинцев vs Калитвинцев. Известны составы Александрии и Полесья на игру
Матч на «Нике» в Александрии начнется в 17:00
26 августа 2023, 16:28 | Обновлено 26 августа 2023, 16:42
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В 17:00 по киевскому времени в Александрии на поле стадиона «Ника» начнется поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги между местной «Александрией» и «Полесьем» из Житомира.
Стартовые составы команд
«Александрия»: Шевченко – Бабогло, Савченко, Ковалец, Сигеев, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Копына, Смирный.
«Полесье»: Бойко – Шабанов, Чоботенок, Смоляков, Кравченко, Крушинский, Танковский, Козак, Макуана, Ариэлсон, Будковский.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Полесье».
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