Калитвинцев vs Калитвинцев. Известны составы Александрии и Полесья на игру

В 17:00 по киевскому времени в Александрии на поле стадиона «Ника» начнется поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги между местной «Александрией» и «Полесьем» из Житомира.

Стартовые составы команд

«Александрия»: Шевченко – Бабогло, Савченко, Ковалец, Сигеев, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Копына, Смирный.

«Полесье»: Бойко – Шабанов, Чоботенок, Смоляков, Кравченко, Крушинский, Танковский, Козак, Макуана, Ариэлсон, Будковский.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Полесье».