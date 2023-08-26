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Украина. Премьер лига
26 августа 2023, 16:28 | Обновлено 26 августа 2023, 16:42
455
0

Калитвинцев vs Калитвинцев. Известны составы Александрии и Полесья на игру

Матч на «Нике» в Александрии начнется в 17:00

26 августа 2023, 16:28 | Обновлено 26 августа 2023, 16:42
455
0
Калитвинцев vs Калитвинцев. Известны составы Александрии и Полесья на игру
УПЛ. Стадион Ника

В 17:00 по киевскому времени в Александрии на поле стадиона «Ника» начнется поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги между местной «Александрией» и «Полесьем» из Житомира.

Стартовые составы команд

«Александрия»: Шевченко – Бабогло, Савченко, Ковалец, Сигеев, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Копына, Смирный.

«Полесье»: Бойко – Шабанов, Чоботенок, Смоляков, Кравченко, Крушинский, Танковский, Козак, Макуана, Ариэлсон, Будковский.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Полесье».

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стартовые составы Александрия - Полесье Полесье Житомир Александрия Английская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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