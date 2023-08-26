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Украина. Премьер лига
26 августа 2023, 14:57 | Обновлено 26 августа 2023, 14:59
436
0

Нападающий Кривбасса может перебраться на Ближний Восток

В криворожской команде футболист с середины марта

26 августа 2023, 14:57 | Обновлено 26 августа 2023, 14:59
436
0
Нападающий Кривбасса может перебраться на Ближний Восток

Как стало известно Sport.ua, нападающий сборной Нигера Даниэль Соса в ближайшее время может покинуть «Кривбасс».

В нынешнем сезоне футболист ни разу не попал в заявку красно-белых на матчи УПЛ, а его окружение ведет переговоры о трансфере в другой клуб.

«К Даниэлю есть интерес на Ближнем Востоке», — сообщили корреспонденту Sport.ua в агентстве Invictus Agency, занимающемся делами игрока.

24-летний Соса, который до «Кривбасса» выступал в Беларуси за «Ислочь», в минувшем сезоне УПЛ провел 6 матчей и забил 1 мяч (в ворота «Металлиста»). Контракт нападающего с криворожским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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инсайд Кривбасс Кривой Рог Даниэль Соса
Источник Sport.ua
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