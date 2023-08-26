Нападающий Кривбасса может перебраться на Ближний Восток

Как стало известно Sport.ua, нападающий сборной Нигера Даниэль Соса в ближайшее время может покинуть «Кривбасс».

В нынешнем сезоне футболист ни разу не попал в заявку красно-белых на матчи УПЛ, а его окружение ведет переговоры о трансфере в другой клуб.

«К Даниэлю есть интерес на Ближнем Востоке», — сообщили корреспонденту Sport.ua в агентстве Invictus Agency, занимающемся делами игрока.

24-летний Соса, который до «Кривбасса» выступал в Беларуси за «Ислочь», в минувшем сезоне УПЛ провел 6 матчей и забил 1 мяч (в ворота «Металлиста»). Контракт нападающего с криворожским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.