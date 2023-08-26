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26 августа 2023, 13:44 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 августа

Важные события во всех видах спорта

26 августа 2023, 13:44 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 августа
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 26 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:30 Борнмут – Тоттенхэм

Favbet 3.64 – 4.08 – 2.02

17:00 Александрия – Полесье

Favbet 2.13 – 3.20 – 3.78

17:00 Арсенал – Фулхэм

Favbet 1.26 – 6.85 – 12.70

19:30 Брайтон – Вест Хэм

Favbet 1.53 – 5.07 – 6.05

22:30 Севилья – Жирона

Favbet 2.16 – 3.52 – 3.72

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Источник Sport.ua
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