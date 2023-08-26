Другие новости26 августа 2023, 13:44 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 августа
Важные события во всех видах спорта
26 августа 2023, 13:44 |
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В субботу, 26 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
14:30 Борнмут – Тоттенхэм
17:00 Александрия – Полесье
17:00 Арсенал – Фулхэм
19:30 Брайтон – Вест Хэм
22:30 Севилья – Жирона
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