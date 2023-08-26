СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 августа

В субботу, 26 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:30 Борнмут – Тоттенхэм

3.64 – 4.08 – 2.02

17:00 Александрия – Полесье

2.13 – 3.20 – 3.78

17:00 Арсенал – Фулхэм

1.26 – 6.85 – 12.70

19:30 Брайтон – Вест Хэм

1.53 – 5.07 – 6.05

22:30 Севилья – Жирона

2.16 – 3.52 – 3.72