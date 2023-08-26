Забарный – в основе Борнмута на матч с Тоттенхэмом

Сегодня, 26 августа «Борнмут» в матче третьего тура АПЛ дома примет «Тоттенхэм». Начало матча – в 14:30 по киевскому времени.

Украинский центральный защитник Илья Забарный выйдет в основе «Борнмута». В двух предыдущих минутах АПЛ нынешнего сезона он провел на поле все 180 минут.

Составы команд:

«Борнмут»: Нето, Керкез, Келли, Забарный, Ааронс, Ротуэлл, Кристи, Клюйверт, Семеньо, Биллинг, Соланке

«Тоттенхэм»: Викарио, Ромеро, Педро Порро, Ван дер Вен, Удоги, Биссума, Мэддисон, Сарр, Кулусевски, Сон Хын Мин, Ришарлисон