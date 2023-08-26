Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала экс-форварда российских клубов
Италия
26 августа 2023, 11:43 |
994
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала экс-форварда российских клубов

Сердар Азмун покинул «Байер»

26 августа 2023, 11:43 |
994
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала экс-форварда российских клубов
ФК Рома. Сердар Азмун

«Рома» официально сообщила о подписании форварда леверкузенского «Байера» и сборной Ирана Сердара Азмуна. Речь идет о годичной аренде с правом выкупа.

По информации СМИ, аренда 28-летнего игрока обойдется «Роме» в 2 миллиона евро, выкуп – в еще 10 миллионов. В составе «Ромы» Азмун будет играть под 17-м номером.

В «Байер» Сердар Азмун перешел в январе 2022 года. В прошлом сезоне на его счету 4 гола и 4 ассиста в 33 матчах за немецкий клуб во всех турнирах.

До этого в течение девяти лет 28-летний иранец выступал в россии за «рубин», «ростов» и «зенит».

По теме:
Удинезе хочет арендовать форварда Ювентуса
Две суперзвезды Ла Лиги могут отправиться в Саудовскую Аравию
Бавария нашла замену Павару в Англии
Сердар Азмун Байер Рома Рим трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги аренда игрока
Источник ФК Рома
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Корниенко в Ворскле: возвращение домой как спасательный круг от Шахтера
Футбол | 26 августа 2023, 08:15 11
Корниенко в Ворскле: возвращение домой как спасательный круг от Шахтера
Корниенко в Ворскле: возвращение домой как спасательный круг от Шахтера

Алексей Сливченко уверен, что сезон-2023/24 покажет, есть ли у фулбека шансы оставаться «горняком»

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Вчера мы играли против сборной Африки»
Футбол | 25 августа 2023, 16:28 9
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Вчера мы играли против сборной Африки»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Вчера мы играли против сборной Африки»

Главный тренер «Динамо» поделился мыслями после игры с «Бешикташем»

Мирон МАРКЕВИЧ: «Сегодня реализация была лучше»
Футбол | 25.08.2023, 22:41
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сегодня реализация была лучше»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сегодня реализация была лучше»
Хет-трик и гениальный ассист Роналду принесли победу клубу Аль-Наср
Футбол | 25.08.2023, 23:00
Хет-трик и гениальный ассист Роналду принесли победу клубу Аль-Наср
Хет-трик и гениальный ассист Роналду принесли победу клубу Аль-Наср
Журналиста выгнали из прямого эфира из-за расизма в отношении Лукаку
Футбол | 26.08.2023, 08:36
Журналиста выгнали из прямого эфира из-за расизма в отношении Лукаку
Журналиста выгнали из прямого эфира из-за расизма в отношении Лукаку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дэвид БЕКХЭМ: «После перехода Месси люди спрашивают: «Это постановка?»
Дэвид БЕКХЭМ: «После перехода Месси люди спрашивают: «Это постановка?»
25.08.2023, 12:10
Футбол
ВИДЕО. Месси впервые не забил в матче за Интер Майами, но сделал 2 ассиста
ВИДЕО. Месси впервые не забил в матче за Интер Майами, но сделал 2 ассиста
24.08.2023, 08:40 3
Футбол
Футболистам ЛНЗ представлен новый тренерский штаб
Футболистам ЛНЗ представлен новый тренерский штаб
24.08.2023, 18:41 7
Футбол
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Даниель Дюбуа
26.08.2023, 04:12 1
Бокс
Не выдержали давления. Заря уступила Славии в первой игре
Не выдержали давления. Заря уступила Славии в первой игре
24.08.2023, 21:58 41
Футбол
ВИДЕО. Затаила обиду. Ястремская не пожала руку Бушар после игры на US Open
ВИДЕО. Затаила обиду. Ястремская не пожала руку Бушар после игры на US Open
24.08.2023, 20:44 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем