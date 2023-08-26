ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала экс-форварда российских клубов
Сердар Азмун покинул «Байер»
«Рома» официально сообщила о подписании форварда леверкузенского «Байера» и сборной Ирана Сердара Азмуна. Речь идет о годичной аренде с правом выкупа.
По информации СМИ, аренда 28-летнего игрока обойдется «Роме» в 2 миллиона евро, выкуп – в еще 10 миллионов. В составе «Ромы» Азмун будет играть под 17-м номером.
В «Байер» Сердар Азмун перешел в январе 2022 года. В прошлом сезоне на его счету 4 гола и 4 ассиста в 33 матчах за немецкий клуб во всех турнирах.
До этого в течение девяти лет 28-летний иранец выступал в россии за «рубин», «ростов» и «зенит».
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