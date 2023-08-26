Дешам был готов вызывать Мбаппе в сборную несмотря на отстранение в ПСЖ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился своим мнением по поводу конфликта Килиана Мбаппе с «ПСЖ», который привел ко временному отстранению форварда от команды:

– Как вы реагировали, когда увидели, в какой сложной ситуации этим летом оказался Килиан Мбаппе, капитан сборной Франции?

– Ситуация была сложной, теперь она нормализовалась. Так будет лучше. Теперь все стороны в выигрыше. Я переписывался с ним. То, что все закончилось так, хорошо для сборной Франции, клуба и для него самого.

– Вы переживали, что не сможете использовать его в сентябре?

– Он бы точно был в составе сборной.

– Даже если бы не играл в августе?

– Мы бы сделали все, чтобы найти решение. Это не заменило бы соревновательную практику, но мы бы сделали все, чтобы максимально компенсировать ее отсутствие. Килиан был бы с нами.

– Вы давили на него, чтобы он пошел на контакт с «ПСЖ»?

– Нет, я в этих вещах не участвую. Это не моя роль. Я обсуждал ситуацию с ним, это я делаю и с другими игроками, но это их карьера. Я не советник. Максимум, что я могу сделать, – поделиться мнением, если меня об этом просят.