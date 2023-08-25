Мудрик вне заявки. Названный стартовый состав Челси на матч с Лутон Таун

Стали известны стартовые составы команд на матч 3-го АПЛ между «Челси» и «Лутон Таун», 22-летний украинский полузащитник Михаил Мудрик пропускает матч из-за повреждения.

Челси: Санчес, Гюсто, Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл, Чилуэлл, Галахер, Фернандес, Кайседо, Стерлинг, Джексон.

Запасные: Бергестрем, Берстоу, Бич, Кукарелья, Мадуэке, Матсен, Морейра, Угочукву, Хамфрис.

Лутон Таун: Камински, Кабор, Локьер, Белл, Берк, Джайлз, Баркли, Накамба, Чонг, Моррис, Адебайо.

Запасные: Андерсен, Бэрри, Браун, Вудроу, Даути, Джонсон, Крулл, Мпанзу, Огбане.

Матч между «Челси» и «Лутон Таун» начнется в 22:00 по киевскому времени.