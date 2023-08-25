Мудрик вне заявки. Названный стартовый состав Челси на матч с Лутон Таун
Появились стартовые составы на матч открытия 3-го тура АПЛ
Стали известны стартовые составы команд на матч 3-го АПЛ между «Челси» и «Лутон Таун», 22-летний украинский полузащитник Михаил Мудрик пропускает матч из-за повреждения.
Челси: Санчес, Гюсто, Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл, Чилуэлл, Галахер, Фернандес, Кайседо, Стерлинг, Джексон.
Запасные: Бергестрем, Берстоу, Бич, Кукарелья, Мадуэке, Матсен, Морейра, Угочукву, Хамфрис.
Лутон Таун: Камински, Кабор, Локьер, Белл, Берк, Джайлз, Баркли, Накамба, Чонг, Моррис, Адебайо.
Запасные: Андерсен, Бэрри, Браун, Вудроу, Даути, Джонсон, Крулл, Мпанзу, Огбане.
Матч между «Челси» и «Лутон Таун» начнется в 22:00 по киевскому времени.
Come on Chelsea! 🙌@ParimatchUK | #CheLut pic.twitter.com/kzhdgw2fcb— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 25, 2023
Your Friday night Hatters. 🫡#CHELUT | #COYH pic.twitter.com/9JP5ap9Lyd— Luton Town FC (@LutonTown) August 25, 2023
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