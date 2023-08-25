Год без клуба. Литовский Ритеряй объявил о подписании воспитанника Шахтера
Евгений Чаговец на профессиональном уровне не сыграл ни одного матча в Украине
Литовский «Ритеряй» объявил о подписании контракта с 25-летним украинским центральным защитником Евгением Чаговцом.
Подробности контракта не афишируются, однако известно, что Чаговец перешел в «Ритеряй» на правах свободного агента.
Чаговец является воспитанником академии «Шахтера», однако на профессиональном уровне не сыграл ни одного матча в Украине. Летом 2019-го, когда Евгению был 21 год, он покинул стан «горняков» и на свободном трансфере присоединился к белорусскому «минску». Впоследствии также выступал в беларуси за «рух» из бреста.
В марте минувшего года Чаговец перешел в «Ордабасы», но уже в средине июля 2022-го покинул Казахстан и с тех пор находился без клуба.
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