Год без клуба. Литовский Ритеряй объявил о подписании воспитанника Шахтера

Литовский «Ритеряй» объявил о подписании контракта с 25-летним украинским центральным защитником Евгением Чаговцом.

Подробности контракта не афишируются, однако известно, что Чаговец перешел в «Ритеряй» на правах свободного агента.

Чаговец является воспитанником академии «Шахтера», однако на профессиональном уровне не сыграл ни одного матча в Украине. Летом 2019-го, когда Евгению был 21 год, он покинул стан «горняков» и на свободном трансфере присоединился к белорусскому «минску». Впоследствии также выступал в беларуси за «рух» из бреста.

В марте минувшего года Чаговец перешел в «Ордабасы», но уже в средине июля 2022-го покинул Казахстан и с тех пор находился без клуба.