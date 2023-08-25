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25 августа 2023, 21:07 | Обновлено 25 августа 2023, 21:08
374
1

Год без клуба. Литовский Ритеряй объявил о подписании воспитанника Шахтера

Евгений Чаговец на профессиональном уровне не сыграл ни одного матча в Украине

25 августа 2023, 21:07 | Обновлено 25 августа 2023, 21:08
374
1
Год без клуба. Литовский Ритеряй объявил о подписании воспитанника Шахтера
fkriteriai.lt. Евгений Чаговец (слева)

Литовский «Ритеряй» объявил о подписании контракта с 25-летним украинским центральным защитником Евгением Чаговцом.

Подробности контракта не афишируются, однако известно, что Чаговец перешел в «Ритеряй» на правах свободного агента.

Чаговец является воспитанником академии «Шахтера», однако на профессиональном уровне не сыграл ни одного матча в Украине. Летом 2019-го, когда Евгению был 21 год, он покинул стан «горняков» и на свободном трансфере присоединился к белорусскому «минску». Впоследствии также выступал в беларуси за «рух» из бреста.

В марте минувшего года Чаговец перешел в «Ордабасы», но уже в средине июля 2022-го покинул Казахстан и с тех пор находился без клуба.

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Евгений Чаговец Ритеряй трансферы чемпионат Литвы по футболу Шахтер Донецк
Источник ФК Ритеряй
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Serhii P.
Втікає від мобілізації, мудак
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