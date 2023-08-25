Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Брага подписала чемпиона Европы-2016
Португалия
25 августа 2023, 21:18 | Обновлено 25 августа 2023, 22:39
612
0

ОФИЦИАЛЬНО. Брага подписала чемпиона Европы-2016

Жоау Моутинью вернулся в Португалию

25 августа 2023, 21:18 | Обновлено 25 августа 2023, 22:39
612
0
ОФИЦИАЛЬНО. Брага подписала чемпиона Европы-2016
ФК Брага. Жоау Моутинью

Португальская «Брага» подписала полузащитника-ветерана Жоау Моутинью свободным агентом.

Контракт между 36-летним Моутинью и «Брагой» рассчитан на один сезон, за который ветеран заработает 400 тысяч евро. В «Браге» Моутинью будет играть под номером 28.

Жоау Моутинью вернулся в чемпионат Португалии после десяти сезонов во французском «Монако» и английском «Вулверхэмптоне». Также полузащитник сыграл без малого 150 матчей за сборную Португалии, в составе которой выиграл Евро-2016.

По теме:
Анчелотти о переходе Мбаппе в 2023-м: «Я на 100% исключаю это»
Экс-лидер Шахтера ведет переговоры с саудовским клубом Аль-Шабаб
ПЕТИ: «Кайседо и Лавия перешли в Челси из-за денег, я бы выбрал Ливерпуль»
Жоау Моутинью Брага трансферы свободный агент чемпионат Португалии по футболу
Источник ФК Брага
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Андрес Иньеста забил первый гол за Эмирейтс из ОАЭ на 90+4 минуте
Футбол | 25 августа 2023, 22:37 1
ВИДЕО. Андрес Иньеста забил первый гол за Эмирейтс из ОАЭ на 90+4 минуте
ВИДЕО. Андрес Иньеста забил первый гол за Эмирейтс из ОАЭ на 90+4 минуте

Во 2-м туре «Эмирейтс» и «Аджман» устроили зарубу и разошлись миром 4:4

Серхио Рамос нашел себе новый клуб в Европе
Футбол | 25 августа 2023, 11:56 0
Серхио Рамос нашел себе новый клуб в Европе
Серхио Рамос нашел себе новый клуб в Европе

Испанский защитник может оказаться в «Галатасарае»

Таблица коэффициентов. Потеряли 2 позиции, будет лишь 4 клуба в еврокубках
Футбол | 25.08.2023, 16:00
Таблица коэффициентов. Потеряли 2 позиции, будет лишь 4 клуба в еврокубках
Таблица коэффициентов. Потеряли 2 позиции, будет лишь 4 клуба в еврокубках
Максим Таловеров может быть заигран за сборную Чехии
Футбол | 25.08.2023, 19:58
Максим Таловеров может быть заигран за сборную Чехии
Максим Таловеров может быть заигран за сборную Чехии
Уайлдер блеснул решительным прогнозом на бой Усик – Дюбуа
Бокс | 25.08.2023, 05:55
Уайлдер блеснул решительным прогнозом на бой Усик – Дюбуа
Уайлдер блеснул решительным прогнозом на бой Усик – Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинки получили первых соперниц в основе US Open
Украинки получили первых соперниц в основе US Open
24.08.2023, 19:18 14
Теннис
ФОТО. Костюк вместе с женихом побывала на вечеринке перед US Open
ФОТО. Костюк вместе с женихом побывала на вечеринке перед US Open
25.08.2023, 09:55 13
Теннис
Триллер в Бухаресте. Динамо все же уступило Бешикташу
Триллер в Бухаресте. Динамо все же уступило Бешикташу
24.08.2023, 22:02 141
Футбол
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
23.08.2023, 21:34 77
Футбол
Ярмоленко не будет включен в заявку на матч с Бешикташем. Названа причина
Ярмоленко не будет включен в заявку на матч с Бешикташем. Названа причина
24.08.2023, 15:43 9
Футбол
4 гола в 5 матчах. Реально ли Яремчуку стать основным форвардом Брюгге
4 гола в 5 матчах. Реально ли Яремчуку стать основным форвардом Брюгге
24.08.2023, 07:00 7
Футбол
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
23.08.2023, 20:15 13
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем