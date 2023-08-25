ОФИЦИАЛЬНО. Брага подписала чемпиона Европы-2016

Португальская «Брага» подписала полузащитника-ветерана Жоау Моутинью свободным агентом.

Контракт между 36-летним Моутинью и «Брагой» рассчитан на один сезон, за который ветеран заработает 400 тысяч евро. В «Браге» Моутинью будет играть под номером 28.

Жоау Моутинью вернулся в чемпионат Португалии после десяти сезонов во французском «Монако» и английском «Вулверхэмптоне». Также полузащитник сыграл без малого 150 матчей за сборную Португалии, в составе которой выиграл Евро-2016.