ОФИЦИАЛЬНО. Брага подписала чемпиона Европы-2016
Жоау Моутинью вернулся в Португалию
Португальская «Брага» подписала полузащитника-ветерана Жоау Моутинью свободным агентом.
Контракт между 36-летним Моутинью и «Брагой» рассчитан на один сезон, за который ветеран заработает 400 тысяч евро. В «Браге» Моутинью будет играть под номером 28.
Жоау Моутинью вернулся в чемпионат Португалии после десяти сезонов во французском «Монако» и английском «Вулверхэмптоне». Также полузащитник сыграл без малого 150 матчей за сборную Португалии, в составе которой выиграл Евро-2016.
Dispensamos palavras, apresentamos talento ✨— SC Braga (@SCBragaOficial) August 25, 2023
João Moutinho é Gverreiro!
⤷ https://t.co/mcMxKphtgq#PorMais | #JoãoMoutinho pic.twitter.com/OjziJBmQhU
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