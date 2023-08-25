Манчестер Юнайтед нашел неожиданное усиление в центр защиты
Джонни Эванс близок к подписанию контракта с «дьяволами»
35-летний центральный защитник Джонни Эванс близок к подписанию контракта с «Манчестер Юнайтед», сообщает издание The Telegraph.
Вековой игрок выступал за «красных дьяволов» во время предсезонного сбора и убедил Эрика тен Хага подписать с ним соглашение на 1 год.
Главный тренер «МЮ» видит в нем потенциальную замену Гарри Магуайру, которого планируют продать, чтобы заработать деньги на трансферы.
Игрок сборной Северной Ирландии является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и провел за них 198 матчей, перед тем как уйти из клуба летом 2015 года.
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