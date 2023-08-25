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Украина. Премьер лига
25 августа 2023, 21:08 | Обновлено 25 августа 2023, 21:09
88
0

Динамовец Рамирес отличился голом в колумбийском чемпионате

Венесуэльский нападающий забил за «Атлетико»

25 августа 2023, 21:08 | Обновлено 25 августа 2023, 21:09
88
0
Динамовец Рамирес отличился голом в колумбийском чемпионате
ФК Динамо. Эрик Рамирес.

24-летний венесуэльский нападающий Эрик Рамирес, на правах аренды выступающий за эквадорский клуб «Атлетико Насьональ» забил гол в местном чемпионате.


«Атлетико Насьональ» в 7-м туре чемпионата Колумбии обыграл «Депортиво Пасто» со счетом 2:0. На 53-й минуте Рамирес забил второй гол своей команды.


За «Атлетико» Эрик сыграл 7 матчей, в которых отличился 2-мя голами. Команда является лидером чемпионата с 14 очками в активе.


Напомним, что венесуэлец перешел в колумбийский клуб в годовую аренду с правом выкупа.

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Эрик Рамирес Динамо Киев Атлетико Насьональ чемпионат Эквадора по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Twitter
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