Динамовец Рамирес отличился голом в колумбийском чемпионате

24-летний венесуэльский нападающий Эрик Рамирес, на правах аренды выступающий за эквадорский клуб «Атлетико Насьональ» забил гол в местном чемпионате.



«Атлетико Насьональ» в 7-м туре чемпионата Колумбии обыграл «Депортиво Пасто» со счетом 2:0. На 53-й минуте Рамирес забил второй гол своей команды.



За «Атлетико» Эрик сыграл 7 матчей, в которых отличился 2-мя голами. Команда является лидером чемпионата с 14 очками в активе.



Напомним, что венесуэлец перешел в колумбийский клуб в годовую аренду с правом выкупа.