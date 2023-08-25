Динамовец Рамирес отличился голом в колумбийском чемпионате
Венесуэльский нападающий забил за «Атлетико»
24-летний венесуэльский нападающий Эрик Рамирес, на правах аренды выступающий за эквадорский клуб «Атлетико Насьональ» забил гол в местном чемпионате.
«Атлетико Насьональ» в 7-м туре чемпионата Колумбии обыграл «Депортиво Пасто» со счетом 2:0. На 53-й минуте Рамирес забил второй гол своей команды.
За «Атлетико» Эрик сыграл 7 матчей, в которых отличился 2-мя голами. Команда является лидером чемпионата с 14 очками в активе.
Напомним, что венесуэлец перешел в колумбийский клуб в годовую аренду с правом выкупа.
✅ Lo de Eric Ramírez ayer no fue un gol cualquiera, fue un golazo.— Armando Naranjo 🍊 Naranjazos (@Naranjazos10) August 25, 2023
➡️3 veces titular, 2 goles
Que siga así! ⤵️pic.twitter.com/wIlI6Efpbt
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